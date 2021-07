SV Weichering macht kurzen Prozess

Der 7:2-Sieg der ersten Herrenmannschaft gegen Petershausen steht bereits nach den Einzeln fest. Das Damenteam muss sich dagegen Rohrbach knapp geschlagen geben

Zum Teil spannende Partien boten die Tennis-Mannschaften des SV Weichering. Die Herren 1 konnten einen tollen Erfolg erzielen. Die Knaben 15 und Junioren 18 erkämpften sich ein Unentschieden, nur die Damen I mussten sich knapp geschlagen geben.

Die Partie begann vielversprechend. Nico Stapf gewann sein Marathonmatch mit 6:7, 7:6, 11:9. Dominik Brandstetter siegte klar mit 6:2, 6:0 und auch Christoph Niedermeier behielt in seinem Einzel mit 6:0, 6:2 die Oberhand. Nur Sophia Fürst musste sich mit 1:6, 0:6 geschlagen geben. Bei den Doppeln drehte sich die Partie und beide Matches gingen zugunsten der Vohburger. So unterlag das Duo Brandstetter/Niedermeier knapp mit 6:3, 1:6, 6:10, Emma Bährle/Sophia Fürst mussten sich mit 1:6, 3:6 geschlagen geben.

Bei den Junioren schaute es noch den Einzeln nicht gut aus, da zwei Partien im Match-Tiebreak abgegeben werden mussten. So unterlag Jonathan Mack mit 6:3, 3:6, 9:11 und auch Anna-Maria Seeger musste sich mit 4:6, 6:4, 5:10 geschlagen geben. Auch Sophia Schneider verlor mit 4:6, 2:6. Es konnte nur Jonas Walter sein Einzel mit 6:1, 6:0 gewinnen. Um so erfreulicher waren deshalb die zwei gewonnenen Doppel im Anschluss. So siegten Jonas Walter/Viktoria Mödl mit 6:1, 6:2 und auch Mack/Schneider spielten clever auf und gingen mit einem 6:2, 1:6, 10:8-Erfolg vom Platz.

Die Partie wurde kampflos gewonnen, da die Gegner nicht angetreten sind.

Der Sieg stand bereits nach sechs gewonnenen Einzeln fest. Florian Fahrmeier (6:0, 6:1), Thomas Mandlmeier (6:1, 6:3), Tobias Mandlmeier (6:3, 6:1), Tobias Walter (6:4, 6:2), Maximilian Heindl (6:2, 6:1) gewannen in zwei Sätzen. Auch Markus Brandstetter setzte sich in einer umkämpften Partie mit 6:2, 4:6, 10:8 durch. In den Doppeln zeigten auch die Gäste ihre Stärke. Das Duo Fahrmeier/Walter konnte klar mit 6:0, 6:1 gewinnen. Doch T. Mandlmeier /Brandstetter unterlagen knapp mit 6:7, 5:7 und auch Heindl/Jonas Walter mussten sich knapp mit 6:2, 2:6, 9:11 geschlagen geben.

In dieser Partie entschieden die Doppel über Sieg oder Niederlage, denn nach den Einzeln stand es 3:3. So konnte Veronika Schmidl mit 6:3, 7:6 gewinnen. Stephanie Schröter war mit 6:2, 6:3 erfolgreich, Patricia Schreier siegte klar mit 6:0, 6:0. Corinna Mandlmeier unterlag 0:6, 3:6, ebenso Maria Wagner mit 1:6, 1:6 und auch Katharina Huber musste sich mit 2:6, 0:6 geschlagen geben. In den Doppeln war nur das Duo Huber/Schreier mit 6:0,6:0 erfolgreich. Corinna Mandlmeier/ Ramona Mandlmeier mussten sich mit 0:6, 1:6 geschlagen geben. Schmidl/Schröter unterlagen mit 1:6, 1:6.