NR-Tippfieber: „Zweite“ des FCR steht auf der „Eins“

NR-Tippfieber In unserer aktuellen Tabelle rangieren zwei Fußball-Teams auf den ersten beiden Plätzen. Während der FC Rennertshofen II die Spitze übernommen hat, folgt die „Erste“ des SC Ried knapp dahinter.

Zwei Fußball-Teams führen das aktuelle Klassement des NR-Tippfiebers nach sieben von 26 Partien bei der Fußball-Europameisterschaft an. Während die „Zweite“ des FC Rennertshofen mit zwölf Zählern den „Platz an der Sonne“ belegt, folgt die „Erste“ des SC Ried mit elf Punkten unmittelbar dahinter. Kleine „Korrektur“ in Sachen Teilnehmerzahl: Da insgesamt 14 Tippscheine bei uns in der Redaktion „versteckt“ waren, sind nun insgesamt 232 Teams am Start.

Nach 7 von 36 Partien:

FC Rennertshofen/Fußb./2. Mann. 12

SC Ried/ Fußball/1. Mann. 11

Frei Weg Maxweiler/Wirtinnen 10

SV Bertoldsheim/Fußb./Abteilungsl. 10

Integra/TES 10

SV Klingsmoos/Fußball/1. Mannschaft 9

SV Wagenhofen/Fußb./B-Juniorinnen 9

FC Ehekirchen/Fan-Club 9

Malerbetrieb Haack 9

SC Rohrenfels/Fußball/1. Mann. 9

Integra/VW-ND 9

Oggenhof/Schafkopf 9

TSV Neuburg/Volleyball/U18 8

SC Ried/Fußball/AH 8

Modellsportclub Burgheim/E-Flug 8

SV Weichering/Fußball/Jugend 8

SV Bertoldhsheim/Fußball/Vorstand 8

SV Bayerdilling/Fußball/F1 8

TaktLwG74/WtgWaStff/Flight B 8

SV Straß/Fußball/Vorstand 8

SV Bertoldsheim/Fußball/2. Mann. 8

FC Unterstall/Fußball/Hobby-Herren 8

TSV Neuburg/Sportabz./Senioren-Frau. 8

GS Berg im Gau/Klasse 2a 8

GS Berg im Gau/Klasse 1a 8

Integra/BW-GAI/2. Mann. 8

Auerhahn Ried/Schießen/2./3. Mann. 8

TSV Oberhausen/Tennis/U10 8

Stammtisch Obermaxfeld 8

All Jack’s Fußball 8

FC Ehekirchen/Fußball/2. Mann. 8

SV Grasheim/Fußball/1. Mann. 8

SV Klingsmoos/Fußball/Bambini 8

Audi/MP5 Logistik 8

Abend. Ludwigsmoos/11. Mannschaft 7

FC Zell/Bruck/Kasse 1 7

SKV Straß-Moos/Damen 7

SKV Straß-Moos/Beisitzer 7

SG Joshofen-Bergheim/Fußball/Frauen 7

SKV Straß-Moos/Vorstand 7

TaktLwG74/WtgWaStff/Fußball 7

SV Straß/Fußball/1. Mannschaft 7

GS im Engl. Garten/Klasse 4c 7

Schützen Heinrichsheim/Küche 7

Apfeltaler Sportverein 7

TC Burgheim/Tennis/Herren 60 7

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Junioren 7

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Übungsl. 7

Integra/TWG GAI 7

Bauwagen-Team/Fußball/Herren 7

Integra/AGL 7

Integra/WSG 7

Bürgerhaus Ostend/Küche 7

SV Eitensheim/Fußball/2. Mann. 7

TSV Diedorf/Basketball/Hobby 7

Bürherhaus Ostend/QM 7

SC Ried/Fußball/Ü50 7

TSV Burgheim/Fußball/AH 7

Sibirianer/Fußball 7

SV Weichering/Tennis/Jugend 7

TSV Neuburg/Volleyball/U20 weibl. 7

TSV Neuburg/Volleyball/Damen 1 7

Hüttn-Team Maxweiler/ Triathlon 7

AJF „Die Besten“ 6

TaktLwG74/WtgWaStff/Innendienst 6

TaktLwG74/WtgWaStff/Nachschub 6

E. Reicherstein/Luftgewehr/1. Mann. 6

SV Bertoldsheim/Fußball/1. Manns. 6

FC Rennertshofen/Fußb./1. Mann. 6

Montagskaffeetreff 6

Motor-Dauerlauf 6

Neuwirt/Köche/Show food 6

Rummycub-Freunde Neuburg 6

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Männer 6

Integra/Fahrdienst 6

Die wilden Katzen 6

Bergziegen/Klettern 6

TaktLwG74/RNW 6

FC Illdorf/Fußball/1. Mann. 6

SV Baar/Fußball/Moskitos 6

TSV Neuburg/Volleyball/Damen 2 6

Sportfr. Unterer Kanal/Kegeln 6

Best Family Ballersdorf 6

TSV Neuburg/Volleyball/U15 weibl. 6

SV Straß/Fußball/D-Jugend 6

FC Illdorf/Fußball/Platzpflege 5

FC Ehekirchen/Fußball/1. Mann. 5

Ignaz Stüberl/Fußball 5

Finkenstein Bittenbrunn-Laisacher 5

SV Bertoldsheim/Fußball/Jugendtrai. 5

Baileys Sisters 5

SV Bertoldsheim/Fußball/F-Jugend 5

TaktLwG74/WtgWaStff/Laufgruppe 5

SV Bertoldsheim/Fußball/Fanclub 5

SV Weichering/Tennis/Triple B 5

SV Straß/Fußball/2. Mannschaft 5

SV Straß/Tennis/Damen 5

SKV Straß-Moos/Uniformträger 5

TSG Untermaxfeld/Agra/Stammtisch 5

GS Berg im Gau/Klasse 1b 5

Erdinger Stammtisch Ballersdorf 5

VfR Neuburg/Fußball/A-Jugend 5

FC Bayern-Fanclub Neuburg 5

GS Berg im Gau/Klasse 4b 5

TSV Neuburg/Spoartabeichen/Kampfr. 5

FC Neuburg/Fußball/Spieler 5

Integra/TWG ND 5

Integra/BW-ND 5

GS Berg im Gau/Lehrer 5

Geschwister-Scholl-Schule 5

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Senioren 5

SG Wagenhofen/Fußball/AH 5

SV Wagenhofen/Fußball/1. Mann. 5

VfR Neuburg/Fußball/B-Jug. 5

Salunas/Fußball 5

Bürgerhaus Schwalbanger/Jumama 5

Bürgerhaus Ostend/Jugend 5

Hirschen 090 5

Bürgerhaus Ostend/Bufdi 5

Stadtwerke Neuburg/Einkauf 5

SpVgg Joshofen/Fußball/3. Mann. 5

Tell Hollenbach/Schützen/7. Mann. 5

SV Klingsmoos/Fußball/2. Mann. 5

TSV Rain/Fußball/C2 5

SV Weichering/Fußball/1. Mann. 5

SV Grasheim/Fußball/2. Mann. 5

VfR Neuburg/Fußball/2. Mann. 5

Spiel & Spaß Ehekirchen 5

SV Klingsmoos/Fußball/E-Jugend 5

SV Klingsmoos/Fußball/Jugendtrainer 5

Audi-Kabelbauer/Rentner 5

SV Straß/Damengymnastik 5

SV Straß/Fußball/F-Jugend 5

SV Straß/Fußball/AH 5

Integra/BW-GAI/1. Mann. 4

VDK Königsmoos/Freizeitsport/Radf. 4

SV Bayerdilling/Fußball/F2 4

TaktLwG74/WtgWaStff/Inlinehockey 4

SV Straß/Tennis/Vorstand 4

SKV Straß-Moos/Vergnügungsaussch. 4

TSV Ober-/Unterhausen/Tennis/U9 4

Neuwirt/Küche/Profiköche 4

Fußballfachfrauen 4

Sunny Sisters 4

GS Berg im Gau/Klasse 3b 4

D’Schafkopfbrüada Gietlhausen 4

SK Neuburg/Schach/3. Mann. 4

Integra/TWG-IN 4

Frei Weg Maxweiler/Vorstand 4

Integra/ VW GAI 4

Integra/WSM 4

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Damen 4

Integra/BW-MAN 4

Integra/Bau 4

Integra/BL 4

Big Family Maier 4

FC Zell/Bruck/Fußball/1. Mann. 4

GesundFit 4

TSV Ziemetshausen/Fußball/2. Mann. 4

Dart-Club Destille/2. Mann. 4

Stadtwerke Neuburg/Gebäudetechnik 4

Stadtwerke Neuburg/Lager 4

SpVgg Joshofen/Fußball/B-Jugend 4

Dart-Club Destille/1. Mann. 4

SV Echsheim/Fußball/2. Mann. 4

Pavian-Verein Meilenhofen 4

Sportfr. Unterer Kanal/Fußball 4

TSV Rain/Fußball/AH 2. Mann. 4

FC Zell/Bruck/Fußball/D-Jugend 4

TSV Rain/Fußball/D1 4

TSV Rain/Fußball/AH 1. Mann. 4

SV Klingsmoos/Fußball/F-Jugend 4

SV Straß/Tennis/Herren 4

SV Straß/Läufergruppe 4

Bürgerhaus Schwalbanger/QM 3

Wasserwacht Neuburg/Stüberl 3

E. Reicherstein/Luftgewehr/AH aufg. 3

TaktLwG 74/WtgWaStff/Flugsportgr. 3

Wattfreunde Ballersdorf 3

Stadtwerke Neuburg/Orakel 3

TC Rennertshofen/Tennis/Herren 2 3

SKV Straß-Moos/Fahnenabordnung 3

SKV Straß-Moos/Wanderer 3

Firma Dilg/Werkstatt 3

GS Berg im Gau/Klasse 4a 3

Integra/WSI 3

GS Langenmosen/Lehrer 3

Integra/GL 3

VB Westphal/Vermessung 3

Strasser Löwen/Biding 1 3

SC Ried/Fußball/2. Mann. 3

Bürgerhaus Schwalbanger/HAB 3

Edelweiß Reicherstein/LG/3. Mann. 3

SV Grasheim/Fußball/Oide Herren 3

SV Grasheim/Fußball/Bambini 1 3

VfR Neuburg/Fußball/1. Mann. 3

DRC Neuburg/Rennsport/Schüler B/C 3

Schützenfr. Burgheim/LP/Festdamen 3

Schützenfr. Burgheim/Böllergruppe 3

FFW Heinrichsheim/Stammtisch 3

SpVgg Joshofen/Fußball/2. Mann. 3

TSV Oberhausen/Tennis/Bambini 12 3

TSV Neuburg/Volleyball/U20 II 3

Fußball für Techniker/Ü30 3

SV Klingsmoos/Fußball/C-Jugend 3

Paulweiber/Stammtisch 3

Pferdefreunde Anpafi 3

TSV Neuburg/Volleyball/U14 weibl. 3

SV Straß/Mittwochsradler 3

SV Straß/Sportheimteam 3

Eintracht Ambach/Schützen 2

Integra/WSN 2

SV Klingsmoos/Fußball/D-Jugend 2

GS Englischer Garten/Klasse 4d 2

TaktLwG 74 TGup 2

SpVgg Joshofen-Bergheim/Fußball/G2 2

GS im Engl. Garten/Klasse 4b 2

TG Kienberg/Hobby 2

Nordkurven-Supporter 2

GS Berg im Gau/Klasse 2b 2

GS Berg im Gau/Klasse 3a 2

Die Endspielfahrer 2

Integra/TWG-PAF 2

Bürgerhaus Ostend/Bürgerverein 2

SV Grasheim/Fußball/Bambini 2 2

GS Englischer Garten/Klasse 4a 2

Integra/BW-IN 1

SpVgg Kienberg/Hobby 1

GS am Schwalbanger/Klasse 4d 1

FC Neuburg/Fußball/Spielerfrauen 1

Strasser Löwen/Biding 2 1

GS Englischer Garten/Deutsch-Klasse 1