25.04.2019

Überragendes Neuburger Quartett

Starke Leistungen und Platzierungen beim Nagai-Cup 2019 in München

Von Birgit Ansbacher

Als Ausrichter des Nagai-Cups 2019 fungierte relativ kurzfristig das Karate Dojo Edo München. Knapp 150 Teilnehmer aus der Schweiz, Österreich und Deutschland traten in Unterschleißheim zunächst im Rahmen eines Nachwuchsturniers in den Bereichen Kata (Form) und Kumite (Kampf) an. Vier Neuburger nahmen an diesem Wettbewerb teil und erreichten gute Ergebnisse. Betreut wurden die Kämpfer des Kiyomasas während der Veranstaltung von Lena Baumgartner.

Lucija Pezic schied in der Gruppe der Kinder (Jungen/Mädchen bis elf Jahre, Gelb- und Orangegurte) trotz einer fehlerfreien Kata in der ersten Runde aus. Sie hatte das Pech, auf den späteren Sieger zu treffen. Hans-Jörg Stumpf und Oliver Fahn traten bei den Erwachsenen (Gelb- bis Grüngurte) an. Beide konnten sich über die Vorrunde für das Finale qualifizieren. Dort wiederholten sie die Kata Heian Shodan und belegten den ersten und zweiten Platz.

Der anschließende Kumite-Wettbewerb wurde in Form des Yakushoku-Kumite ausgetragen. Die Kämpfer starteten als Team und zeigten formatierte Angriff- und Abwehrtechniken mit Faustangriffen zum Kopf und Körper und mit einem Fußtritt. Ihre sauberen Techniken und das gute Timing überzeugten, sodass sie als Sieger den Pool verlassen konnten. Michael Kreitmeier startete in Kata in der Gruppe der Violettgurte. Nach gewonnener Vorrunde zeigte er im Finale die Kata Heian Nidan und sicherte sich damit den zweiten Platz.

Am Nachmittag begannen schließlich die Wettbewerbe des Nagai-Cups. Natürlich war auch der Initiator dieses Cups, Shihan Nagai (9. Dan/Bundestrainer des S.K.I.D.) anwesend. Auch das Team Schweiz wurde von seinem Bundestrainer Shihan Koga (9. Dan) begleitet. Die Leistungen der Braun- und Schwarzgurte lagen sowohl bei Kata als auch beim Kumite auf hohem Niveau. Aufgrund präziser Techniken und guter Kontrolle gab es somit beim Kumite keinerlei Verletzungen und Turnierarzt Ulrich Tröger (Kiyomasa) hatte einen stressfreien Wettkampftag.

Ergebnisse im Überblick:

lKata, Herren ab 16 Jahre, 8. bis 6. Kyu: 1. Hans-Jörg Stumpf, 2. Oliver Fahn

lKumite, Herren ab 16 Jahre, 8. bis 6. Kyu: 1. Hans-Jörg Stumpf/Oliver Fahn

l Kata, Herren ab 16 Jahre, 5. und 4. Kyu: 2. Michael Kreitmeier

