12.12.2019

Umkämpfter Sieg für B-Jugend

TSV Neuburg setzt sich gegen den TSV Karlsfeld mit 16:14 durch. Herren sagen ihr Spiel ab

Während die Handball-Herren des TSV Neuburg zu ihrem Spiel beim ASV Dachau III aus Personalmangel nicht angetreten sind, waren zwei Jugendmannschaften im Einsatz.

Von Anfang an entwickelte sich eine Partie, in der um jeden Ball gekämpft wurde. Vor allem die Abwehrreihen zeigten sich körperlich robust und ließen kaum Torchancen zu. Nach 15 Spielminuten stand es 6:6. Auch im weiteren Verlauf gelang es keiner Mannschaft, sich abzusetzen. Es entstand eine gewisse Nervosität beim Gastgeber und einige Spieler versuchten, vermehrt durch Einzelaktionen Tore zu erzielen. Dadurch gingen die Gäste immer wieder in Führung und zur Halbzeit stand es 10:9 für Karlsfeld. Die Neuburger starteten mit einem Tor zum Ausgleich durch Nils Martin in die zweite Hälfte, die wiederum durch eine starke und variable Abwehr der Hausherren bestimmt war. Erst in der 43. Spielminute konnten sich die TSV’ler verdient mit zwei sehenswerten Toren von Elias Rogler und Joshua Koch zum 15:13 absetzen. In den folgenden Minuten entwickelte sich an ein hektisches Spiel mit vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten, das die Neuburger dann letztendlich verdient mit 16:14 gewannen. (hie)

TSV Neuburg N. Steinwender (TW), A. Hiebl, E. Rogler (3), L. Waschkut, K. Holland (1), F. Holland (1), J. Koch (3), T. Kirchhofer (1), J. Braun, N. Martin (5), B. Hackbarth (2).

Erwartungsgemäß chancenlos war die weibliche C-Jugend gegen die starken Mädchen des MTV Pfaffenhofen. Nur anfangs konnten die Gastgeberinnen einigermaßen dagegenhalten, dann setzte sich immer mehr das druckvollere Spiel der Gegnerinnen durch. Zu zaghaft blieben die TSV’lerinnen im Angriff, um sich gegen die zupackenden Gäste durchsetzen zu können. Nur manchmal ließen sie ihre Möglichkeiten aufblitzen. Dann kamen sie vor allem über Theresa Seyßler zu Torgelegenheiten. (uk)

TSV Neuburg Miriam Rogler, Bianca Kristen, Henriette Seebach (1) , Theresa Seyßler (5), Lilli Gehl (1), Anna Eser (1), Anna Koch und Malie Krebs.

