vor 38 Min.

Untermaxfelds Serie ist gerissen

Mösler verlieren 0:1 in Alsmoos-Petersdorf. TSV Burgheim gibt in Thierhaupten 2:0-Führung aus der Hand

Nach sieben Spielen ohne Niederlage musste sich die TSG Untermaxfeld in der Kreisliga Ost erstmals wieder geschlagen geben. Der TSV Burgheim verspielte in Thierhaupten eine 2:0-Führung.

Alsmoos-P. – Untermaxfeld 1:0

So was nennt man einen Einstand nach Maß. Erst vor fünf Minuten war Benjamin Seitz eingewechselt worden. Da erzielte das 19-jährige Eigengewächs gleich das Tor des Tages zum 1:0-Sieg des SSV Alsmoos-Petersdorf. „Wir haben über 90 Minuten das Geschehen beherrscht“, erklärte Spielertrainer Frank Mazur. Dass es so lange dauerte, bis seine Leute zu diesem Erfolg kamen, führte er nicht zuletzt auf die Leistung von Gästekeeper Andreas Beck zurück, der bei zwei Kopfbällen ebenso auf der Hut war wie bei einigen Freistößen. Besonders gefallen hat dem Trainer Torhüter Philipp Schreier. Eine Woche zuvor hatten sich die Petersdorfer gegen das Spitzenteam aus Pöttmes durchgesetzt, die Aufgabe gegen die TSG Untermaxfeld, die sich in Abstiegsgefahr befindet, erwies sich als ähnlich schwer. (jeb)

Thierhaupten – Burgheim 2:2

Früh freute sich der SVT über einen Kopfballtreffer von Spielertrainer Reinhold Armbrust, der wegen Abseits aber aberkannte wurde. Beinahe im Gegenzug rettet die Latte die Schwarz-Roten. Kurz darauf ließen die Unparteiischen ein Tor für Burgheim ebenfalls wegen Abseits nicht zählen. Ein Fehler im SVT-Mittelfeld sorgte für das 0:1 (16.). Einen Pass durch die Abwehrkette verwandelte Fabian Fetsch. Weitere zehn Minuten später erzielte Burgheims David Obermaier nach einem schönen Doppelpass das 0:2. Zeit für den SVT aufzuwachen. Einen scharfen Kopfball von Armbrust entschärfte der TSV-Keeper. Nach 39 Minuten lupfte Benny Ullmann den Ball über seinen Gegenspieler, schickte diagonal auf Armbrust, der überlegt ins Tor schob. Kurz vor der Pause hatte Ullmann selbst den Ausgleich auf dem Fuß, traf aber nur den Außenpfosten. Nach der Pause blieb die einzige Chance Burgheims ein Elfmeter. Mario Huber traf nur den Pfosten (64.). Auch Mario Schulz traf per Kopf nur das Lattenkreuz. Nach einem klaren Foul des TSV-Keepers gab es Strafstoß für den SVT. Benjamin Ullmann nagelte den Ball unhaltbar zum Ausgleich ins Netz. Kurz vor Ende verpasste dann Armbrust den Siegtreffer. (cm-)

Langenmosen – Pöttmes 1:5

Die Blauweißen hielten lange gut mit, schlugen sich dann aber wie schon so oft in dieser Saison mit schlimmen Fehlern quasi selbst. Nachdem Torjäger Jürgen Grammer die große Chance zur Führung vergeben hatte, brachte TSV-Torjäger Simon Fischer den Favoriten in Führung (40.). Noch vor der Pause erhöhte Michael Korenik nach einem DJK-Bock auf 2:0 (44.). Auch dem 0:3 von Gheorge Geanta ging ein krasser DJK-Fehler voraus (53.). Julian Bader verkürzte nach einer schönen Einzelaktion auf 1:3 (59.). Nachdem Matthias Thurnhofer das mögliche 2:3 verpasste, machte Fischer mit dem 1:4 in der 77. Minute alles klar. Haci Ay sorgte für den 1:5-Endstand (84.). (djk)

Themen folgen