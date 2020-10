vor 40 Min.

Wichtiger „Dreier“ für die DJK

Partien der TSG Untermaxfeld und des TSV Burgheim fallen erneut aus

Lediglich drei Partien standen am Wochenende in der Kreisliga Ost auf dem Programm. Die TSG Untermaxfeld (gewann ein Testspiel gegen den FC Ehekirchen II mit 3:1) und der TSV Burgheim mussten hingegen – was den Punktspielbetrieb betrifft – eine erneute Zwangspause einlegen.

Firnhaberau – Langenm. 2:3

In einer der wenigen Kreisliga-Partien, die am Sonntag absolviert wurden, gastierte der bisherige Vorletzte DJK Langenmosen in der Firnhaberau (Augsburg). Zuvor hatten die DJK-Akteure zwei Begegnungen wegen Corona-Fällen in der Mannschaft nicht bestreiten können. Firnhaberau ging durch einen verwandelten Strafstoß von Nbras Mshaweh in Führung (21.). Ebenfalls vom Punkt gelang DJK-Abwehrchef Christoph Engel der 1:1-Ausgleich (45.).

Sebastian Kempf sorgte für die erneute Führung für Firnhaberau (63.), ehe Michael Baierl mit einem weiteren Elfmeter den 2:2-Ausgleich erzielte (84.). Zwei Minuten später fiel dann sogar gar die 3:2-Führung für die DJK durch Joker Tobias Stegmeier. Trotz sehr langer und nervenaufreibender Nachspielzeit blieb es beim knappen, aber wichtigen 3:2-Sieg der Gäste. Dadurch sprang die DJK, die jetzt 16 Punkte auf ihrem Konto hat, auf den Relegationsplatz und weist nur noch zwei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer (TSV Firnhaberau/18 Punkte) auf. (djk)

