Video-Interview mit dem deutschen NBA-Star Isaiah Hartenstein von den Oklahoma City Thunder

Er ist seit dieser Saison der bestbezahlteste deutsche Profi-Mannschaftssportler in Nordamerika: Isaiah Hartenstein. Der 26-jährige Basketballer unterschrieb im Sommer einen Drei-Jahres-Vertrag bei den Oklahoma City Thunder, der ihm insgesamt stolze 87 Millionen US-Dollar einbringen wird. Seit 2018 geht der 2,13 Meter große Center in der NBA auf Korbjagd, Seinen großen Durchbruch feierte er dabei in der vergangenen Spielzeit bei den New York Knicks.

Am Rande der Partie bei den Miami Heat, das die Thunder mit 104:97 gewannen, sprach unser Sportredakteur Dirk Sing mit Isaiah Hartenstein über dessen starke Leistung (13 Punkte, 18 Rebounds) beim soeben errungenen Sieg, die Charakterstärke sowie das Erfolgsgeheimnis der Oklahoma City Thunder sowie „Heimatgefühle“ nach einem langen Auswärtstrip.