Boxen

vor 18 Min.

Ring frei für den Gladiator Fight Club Neuburg

Plus Mehr Leben in der Innenstadt: Mit der Neueröffnung bietet der Gladiator Fight Club Neuburg auf zwei Ebenen neben dem Boxen ein reichhaltiges Fitnessprogramm. Für die Zukunft hat Egzon Gashi weitere Pläne.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

„Ring frei“ heißt es ab sofort, wo man sich früher mit allem eindecken konnte, was das Herz begehrte. Das Kaufhaus Zierer bot auf mehreren Stockwerken so ziemlich alles, vom Kleidungsstück über Porzellan bis zu Küchenutensilien.

Dann wurde es ruhig an der Schrannenstraße. Das Gebäude stand Jahre lang leer. Nun ist auch im Erdgeschoss wieder Leben eingekehrt. Ab sofort kann man auf zwei Etagen seinen Körper trainieren. Oder beim Boxen Druck ablassen. 2019 erfüllte sich Egzon Gashi einen Kindheitstraum und gründete im Untergeschoss in der Schrannenstraße in Neuburg den Gladiator Fight Club. Nun erweiterte er seinen Traum. Die Gladiatoren sind aus dem Untergeschoss nach oben gezogen und haben ihr Angebot ausgebaut. Zentrum im Erdgeschoss ist der Boxring, der aber auch als Bühne genutzt werden kann. Und zugleich gibt es einen Leerstand weniger in Neuburgs Innenstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen