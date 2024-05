Eishockey

vor 50 Min.

Ingolstadts Stürmer Wojciech Stachowiak: Über Tschechien in die NHL?

Plus Ingolstadts Stürmer Wojciech Stachowiak spielt sich bei der Weltmeisterschaft in Tschechien mit überragenden Leistungen ins Blickfeld der NHL-Scouts. Am Donnerstag geht es im Viertelfinale erneut gegen die Schweiz.

Von Dirk Sing

Wojciech Stachowiak, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Tschechien die Gruppenphase als Dritter beendet und trifft nun am Donnerstag (16.20 Uhr) im Viertelfinale auf die Schweiz. Wie fällt Ihr bisheriges Fazit aus?

Stachowiak: Ich denke, wir haben in sehr vielen Partien Charakter gezeigt. Auch bei einem Rückstand haben wir den Kopf nicht hängen lassen, sondern weitergespielt und wie zuletzt gegen Frankreich die Partie auch gedreht. Zu Beginn der WM hatten wir vielleicht noch ein bisschen Probleme in der eigenen Zone. Wir haben aber darüber gesprochen und unsere Lehren daraus gezogen. Gerade nach den Begegnungen gegen die USA und Schweden hat man gesehen, dass wir uns in diesem Bereich deutlich verbessert haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen