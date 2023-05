Eishockey-Weltmeisterschaft

Ingolstadts Wojciech Stachowiak: „Es fühlt sich ein bisschen wie ein Traum an“

Plus Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft am Samstag im Halbfinale auf die USA. Neben Fabio Wagner und Leon Hüttl steht mit Wojciech Stachowiak ein dritter Ingolstädter im DEB-Team. Wie der 23-Jährige seine erste WM-Teilnahme erlebt.

Von Dirk Sing

Wojciech Stachowiak, am Donnerstag haben Sie mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland im Viertelfinale die Schweiz mit 3:1 besiegt. Können Sie schildern, was unmittelbar danach sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine los war?

Stachowiak: Wir wussten bereits im Vorfeld, dass es gegen die Schweiz, die ja in der anderen Hauptrunden-Gruppe den ersten Platz belegt hatte, nicht einfach werden würde. Dennoch war ich fest davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, diese Partie zu unseren Gunsten zu entscheiden – und genau so ist es auch gekommen. Danach war die Freude bei uns natürlich riesengroß. Gleichzeitig haben wir uns aber auch gesagt, dass die Reise damit noch nicht beendet ist und wir mehr wollen.

