5:1 gegen Wolfsburg: ERC Ingolstadt festigt den zweiten Platz

Der ERC Ingolstadt hat dem 5:2-Sieg in Köln einen souveränen 5:1 (2:1; 2:0; 1:0)-Erfolg gegen die Grizzlys Wolfsburg folgen lassen. Damit verteidigten die Panther den zweiten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey-Liga.

Im 150. DEL-Spiel von Trainer Mark French erwischte der ERC, bei dem Morgan Ellis ins Team zurückkehrte, einen optimalen Start. Gäste-Goalie Dustin Strahlmeier parierte zunächst den Schuss von Riley Sheen, doch Daniel Schmölz war zur Stelle und traf im Fallen durch die Beine des Torhüters zum 1:0 (5.). Daniel Pietta hätte nachlegen können, traf aber die Scheibe nicht richtig (6.). Die Panther blieben das spielbestimmende Team und bauten den Vorsprung nach einem Konter aus. Philipp Krauß bediente mit einem genau getimtem Pass Austen Keating, der den Puck im Tor unterbrachte (12.).

Die Ingolstädter blieben dominant, Wojciech Stachowiak und Sheen verpassten weitere gute Möglichkeiten (16.). ERC-Torhüter Michael Garteig war kaum gefordert, musste einzig gegen Darren Archibald eingreifen (13.). Dann konnte er einen Schuss von Ryan O’Connor nur nach vorne abwehren, Nick Caamano war zur Stelle und verkürzte auf 2:1 (17.). Der Ingolstädter Torhüter war im Anschluss zur Stelle, als ihn Justin Feser nach einer Einzelaktion von Fabio Pfohl prüfte (19.).

ERC Ingolstadt baut den Vorsprung gegen Wolfsburg aus

Der Mittelabschnitt hätte für den ERC nicht besser beginnen können. Nach einem Zuspiel von Alex Breton stellte Wayne Simpson den alten Abstand wieder her – 3:1 (21.). Im Anschluss entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Sheen war auf und davon, scheiterte aber an Strahlmeier (22.). Der Goalie war auch gegen Kenny Agostino zur Stelle (24.). Auf der Gegenseite musste Garteig in höchster Not gegen Timo Ruckdäschel klären (26.). Das Glück auf ihrer Seite hatten die Ingolstädter, als Luis Schinko den Pfosten anvisierte (29.). Effizienter blieb der Gastgeber. Simpson wurde im Powerplay freigespielt, verzögerte noch kurz und traf zum 4:1 in den Winkel (35.). Schlag auf Schlag ging es weiter. Schmölz hätte nachlegen können, kam aber an Strahlmeier nicht vorbei (36.). Der Torhüter war auch gegen Philipp Krauß und Keating auf dem Posten (37.). Auch die Ingolstädter standen nicht immer sattelfest. Matt White konnte die Freiheiten jedoch nicht nutzen, als er an Garteig scheiterte (40.).

Als die Ingolstädter im Schlussabschnitt wieder in Überzahl agierten, legten sie den nächsten Treffer nach. Keating spielte Philipp Krauß frei, der trocken zum 5:1 vollendete (44.). Die klare Führung kam nicht mehr in Gefahr. Der ERC agierte clever und konzentriert, Wolfsburg konnte nicht mehr zusetzen.

ERC Ingolstadt ist zweimal auswärts gefordert

Für den ERC Ingolstadt steht nun eine Woche mit drei Spielen an. Zunächst gastieren die Panther am Mittwoch (19.30 Uhr) bei den Straubing Tigers, ehe am Freitag (19.30 Uhr) das Spitzenspiel bei Tabellenführer Eisbären Berlin ansteht. Das Kontrastprogramm bietet der Sonntag (16.30 Uhr), wenn Schlusslicht Düsseldorf in der Saturn-Arena zu Gast ist.

ERC Ingolstadt Garteig – Wagner, Ruopp; Ellis, Bretel. on; Hüttl, Bodie; Hübner – Simpson, Powell, Agostino; Schmölz, Stachowiak, Sheen; Dunham, Girduckis, J. Krauß; P. Krauß, Pietta, Keating - Zuschauer 4075. - Tore 1:0 Schmölz (5.), 2:0 Keating (12.), 2:1 Caamano (17.), 3:1 Simpson (21.), 4:1 Simpson (35./PP1), 5:1 P. Krauß (44./PP1).