Aufreger in der Verlängerung: ERC Ingolstadt unterliegt Straubing mit 1:2

Der ERC Ingolstadt muss sich Tabellenführer Straubing Tigers nach einem umstrittenen Tor mit 1:2 geschlagen geben und mit einem Punkt begnügen. Eine Nachricht vor dem Spiel sorgt für Jubel.

Der ERC Ingolstadt musste sich in der Deutschen Eishockey-Liga Tabellenführer Straubing Tigers mit 1:2 (0:1; 0:0; 1:0; 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Im Schlussabschnitt hatten die Panther genügend Chancen, drei Punkte zu holen. Am Ende wurde es nur einer.

Aufregung gab es um das entscheidende Tor in der Overtime. Justin Scott drückte nach einem Bully Brandon Kozun mit dem Stock zu Boden. Während der Ingolstädter auf dem Eis liegen blieb, bediente Scott Justin Braun, der den Niederbayern den Zusatzpunkt sicherte (62.). „Man kann darüber streiten“, sagte Daniel Pietta, zur strittigen Szene und zog ein gemischtes Fazit: „Die ersten 20 Minuten waren zu wild von unserer Seite, wir haben Straubing zu viel Platz gelassen. Ab dem zweiten Drittel wurde es besser. Nach dem 1:1 hätten wir das Spiel gewinnen können, wenn nicht sogar müssen.“

Eine erfreuliche Nachricht hatten die Anhänger der Panther vor der Partie erhalten. Wojciech Stachowiak hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. „Seit er im Februar 2020 zu uns gekommen ist, hat ‚Wojo‘ sich stetig entwickelt. Nach Leon Hüttl ist es uns gelungen, mit ihm einen weiteren deutschen Leistungsträger langfristig an uns zu binden. Das ist ein Meilenstein“, meinte ERC-Sportdirektor Tim Regan. „In meiner bisherigen Zeit beim ERC bin ich als Spieler und Mensch gereift und habe mich sehr gut entwickeln können. Die Trainer schenken mir das Vertrauen und die Organisation ist auf einem sehr guten Weg. Wir können hier viel erreichen“, sagte der 24-Jährige selbst. „Mein großer Traum ist es, mit Ingolstadt meine erste Meisterschaft zu gewinnen.“

ERC Ingolstadt geht in Rückstand

Aktuell sind die Panther davon jedoch weit entfernt. Vor dem Derby gegen Straubing belegten sie in der Tabelle lediglich Rang zehn. Jüngst war allerdings mit zehn Punkten in vier Spielen ein Aufschwung zu erkennen. Im Derby erwischte der ERC den besseren Start. Mirko Höfflin war nach einem Konter durch, scheiterte aber an Florian Bugl (3.). Doch Straubing drückte in einer temporeichen Partie die Panther mit einem aggressiven Forechecking in die Defensive und kam zu Abschlüssen. ERC-Goalie Michael Garteig musste gegen Sandro Schönberger (4.) und Marcel Müller (9.) eingreifen. Der Führung am nächsten war jedoch der ERC. Charles Bertrand hatte in Unterzahl Pech, als er den Pfosten anvisierte (15.). Das erste Tor gehörte dann Straubing. Die Tigers ließen den Puck schnell laufen, Adrian Klein bediente den im Slot lauernden Nicolas Mattinen, der nur noch die Kelle hinzuhalten brauchte – 0:1 (17.). Der Verteidiger ist Topscorer Straubings und hat nun 25 Punkte gesammelt.

Garteig verhinderte zu Beginn des Mittelabschnitts einen weiteren Gegentreffer, als Müller abgezogen hatte (23.). In der Offensive bissen sich die Panther an der besten Verteidigung der Liga (49 Gegentore vor dem Spiel) die Zähne aus. Kevin Maginot kam zu einem Abschluss (26.), ansonsten gab es wenige Möglichkeiten. Auch zwei Unterzahlsituationen überstand Straubing sicher.

ERC Ingolstadt lässt Chancen liegen

Das dritte Drittel begann mit einer Doppelchance des ERC. Bugl war weder von Bertrand noch von Pietta zu überwinden (41.). Straubing konzentrierte sich auf die Abwehr, tauchte nur vereinzelt vorne auf. Als die Panther zum dritten Mal in Überzahl agierten, war der Bann gebrochen. Stachowiak legte ab auf Pietta, der zum 1:1 traf (52.). Die Halle kochte, Ingolstadt blieb am Drücker. Stachowiak und Philipp Krauß (57.) hatten das 2:1 auf dem Schläger, jeweils war Bugl Endstation. Straubing brachte das Unentschieden ins Ziel. Die Verlängerung musste über den Zusatzpunkt entscheiden. Dank Brauns Treffer hatten die Gäste das bessere Ende für sich (62.).

ERC Ingolstadt Garteig – Hüttl, Bodie; Edwards, Wagner; Jobke, Maginot; Schwaiger – Kozun, Rowe, Krauß; Nijenhuis, Stachowiak, Friedrich; Dunham, Bertrand, Höfflin; St. Denis, Simpson, Pietta – Zuschauer 4816 (ausverkauft) – Tore 0:1 Mattinen (17.), 1:1 Pietta (52.), 1:2 Braun (62.).