Champions Hockey-League: Attraktive Gegner für den ERC Ingolstadt

In der Champions Hockey-League warten auf die Ingolstädter Panther unter anderem zwei schwedische Mannschaften. Besonderes Wiedersehen für Stürmer Charles Bertrand.

Der ERC Ingolstadt ist in der kommenden Saison zum vierten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Champions Hockey-League vertreten. Am Mittwochnachmittag fand in Tampere die Auslosung der Panther-Gegner statt. In der heimischen Saturn-Arena bekommen es die Schützlinge von Headcoach Mark French mit den beiden schwedischen Teams Växjö Lakers und Färjestad BK Karlstad sowie den tschechischen Vertreter HC Vitkovice Ridera zu tun. Auswärts muss der ERCI bei Red Bull Salzburg, HC Dynamo Pardubice (Tschechien) und den Rouen Dragons ( Frankreich) ran.

Växjö Lakers : Der aktuelle schwedische Meister ist bereits zum siebten Mal in der Königsklasse am Start. Bereits 2015 waren die Lakers Gruppengegner der Panther. Auswärts musste man sich mit 2:4 geschlagen geben, zu Hause setzte sich der ERCI mit 5:3 durch.

Färjestad BK Karlstad : Mit Färjestad wurde dem ERC Ingolstadt nicht nur ein weiteres schwedisches Team zugelost, sondern auch eines mit vielen Berührungspunkten. Nicht nur, weil man 2017 beim Vinschgau-Cup in Latsch aufeinandertraf (3:1 für Färjestad), sondern auch, weil der ehemalige Panther-Coach Tommy Samuelsson die wohl größte Legende im Karlstader Eishockey ist.

HC Vitkovice Ridera : Auf die Tschechen trafen die Oberbayern bereits in ihrer CHL-Debüt-Saison 2014/2015. In beiden Partien mussten sich die Ingolstädter geschlagen geben: 1:5 auswärts und zu Hause mit 4:5 nach Penaltyschießen.

Red Bull Salzburg : Auswärts geht es für die Panther mit Red Bull Salzburg zu einem wahren CHL-Stammgast. Seit der Premieren-Saison 2014/2015 waren die Salzburger (mit Ausnahme der Spielzeit 2019/2020) stets für die Königsklasse qualifiziert. Für die ERC-Fans geht es somit in die 3400 Zuschauer fassende Eisarena im Salzburger Volksgarten.

HC Dynamo Pardubice : Der zweite tschechische Gegner der Hauptrunde kommt aus Pardubice . 100 Kilometer östlich von Prag liegt mit dem HC Dynamo Pardubice ein absoluter Traditionsklub. 1925 gegründet, spielen die Tschechen seit 1949 durchgehend in der höchsten Liga. Der Hauptrunden-Sieger der vergangenen Saison trägt seine Heimspiele in der 10.200 Zuschauer fassenden „Enteria arena“ aus.