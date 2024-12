Das nächste Ausrufezeichen: ERC Ingolstadt gewinnt in München mit 4:0

Der ERC Ingolstadt bleibt in der Deutschen Eishockey-Liga das Maß aller Dinge. Die Panther gewannen bei Red Bull München souverän mit 4:0 (0:0; 2:0; 2:0) und bleiben Tabellenführer. Die zahlreichen mitgereisten Anhänger- viele waren mit einem Fanzug gekommen - sahen einen disziplinierten und abgeklärten Auftritt ihrer Mannschaft, die den achten Sieg in Folge feierte. Grund zur Freude hatte Torhüter Michael Garteig, dem sein erster Shutout der Saison gelang.

Die Panther hatten in einem ausgeglichenen ersten Drittel die erste Chance, doch der Schuss von Philipp Krauß wurde noch geblockt (3.). Auf der Gegenseite leistete sich Garteig eine Unkonzentriertheit, als er Veit Oswald anschoss. Zu seinem Glück prallte die Scheibe vom Münchner ans Außennetz (3.). Nachdem Maximilian Kastner das Gehäuse verfehlt (6.) und auf der Gegenseite Riley Sheen eine Möglichkeit vergeben hatte, häuften sich auf beiden Seiten die Strafzeiten. Zunächst mussten die Panther kurz in Unterzahl spielen, dann bot sich ihnen für 50 Sekunden eine doppelte Überzahl. Sheen scheiterte an Münchens Goalie Mathias Niederberger (8.), Daniel Schmölz hatte Pech, als er die Latte traf (9.). Auch München durfte in Überzahl ran, Chris DeSousa kam nicht an Garteig vorbei (12.). Die Partie wog hin und her, beide Mannschaften schalteten schnell um und hielten sich nicht allzu lange in der neutralen Zone auf. Nach einem Konter kam Sheen zu einer Möglichkeit, doch Niederberger war auf dem Posten (15.). Glück hatte der ERC dann, als Taro Hirose den Außenpfosten traf (17.).

ERC Ingolstadt geht in Unterzahl in Führung

Das Spiel war im zweiten Abschnitt weiter temporeich. Im Powerplay hatte München zunächst eine Gelegenheit, doch Hirose verfehlte das Tor mit einem Handgelenkschuss knapp (24.). Den Treffer markierten stattdessen die Gäste. Austen Keating eroberte den Puck, bediente den mitgelaufenen Myles Powell. Der passte zurück auf Keating, der sicher zum 0:1 vollendete (24.). Es war das zweite Unterzahltor der Spielzeit für die Ingolstädter, zum zweiten Mal war der 25-jährige Kanadier erfolgreich. Die zahlreichen Panther-Fans auf der Tribüne trieben ihr Team weiter an. Niederberger musste gegen Wojciech Stachowiak eingreifen (26.). Max Krämmer kam für die Münchner im Slot zum Abschluss, doch Garteig parierte (26.). Ingolstadt war aber das stärkere Team, Abbott Girduckis verpasste es, zu erhöhen (30.). Den zweiten Treffer erzielte schließlich Topscorer Alex Breton, der von Sheen freigespielt worden war, mit einer Direktabnahme (31.). Die Panther spielten diszipliniert, leisteten sich kaum Fehler und ließen wenig zu. Wenn etwas durchkam, war Garteig auf dem Posten. So gegen Oswald (38.). Der ERC war dem dritten Tor näher. Myles Powell scheiterte zunächst an Niederberger (39.), dann hatte Stachowiak Pech. Sein Schuss landete an der Unterkante der Latte, der Puck sprang jedoch vor der Linie auf (40.).

ERC Ingolstadt legt zwei Tore nach

München kam druckvoll aus der Kabine, Garteig hielt einen verdeckten Schuss von William Butcher (41.). Doch der ERC hielt den Angriffen stand und legte selbst den nächsten Treffer nach. In Überzahl vergab zunächst Wayne Simpson eine Gelegenheit (47.). Dann spielte Powell mit der Rückhand auf Sheen, der mit einem trockenen Direktschuss zum 0:3 erfolgreich war (48.). München versuchte es weiter, Butcher traf das Außennetz (56.). Der Gastgeber zog vier Minuten vor Schluss den Torhüter und riskierte alles. Die Ingolstädter mussten nach einer Strafe gegen Mat Bodie dabei zwei Minuten mit vier gegen sechs Spielern überstehen. Doch die Defensive blieb makellos, Leon Hüttl legte sogar noch das 4:0 nach und machte die Revanche für die 1:5-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen in München Ende Oktober perfekt.

ERC Ingolstadt Garteig - Breton, Ellis; Bodie, Hüttl; Preto, Wagner - Agostino, Powell, Simpson; J. Krauß, Girduckis, Dunham; Keating, Pietta, P. Krauß; Sheen, Stachowiak, Schmölz - Zuschauer 10.796 - Tore 0:1 Keating (24./SH), 0:2 Breton (31.), 0:3 Sheen (48./PP), 0:4 Hüttl (60./EN).