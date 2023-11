ERC Ingolstadt

vor 2 Min.

Der erste Schritt für Ingolstadts Jan Nijenhuis ist gemacht

Plus Jan Nijenhuis ist mit dem Ziel zum ERC Ingolstadt gewechselt, mehr Eiszeit in der DEL zu erhalten. Obwohl seine Punktausbeute ausbaufähig ist, ist der 22-Jährige zufrieden. Am Freitag treffen die Panther auf Straubing.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Der ERC Ingolstadt befindet sich in der Deutschen Eishockey-Liga im Aufwind. In den vier Spielen nach der Länderspielpause holten die Panther zehn Zähler, zuletzt gelang erstmals in dieser Saison ein „Sechs-Punkte-Wochenende“.

Mit einem Tor am jüngsten 3:2-Erfolg bei der Düsseldorfer EG beteiligt war Jan Nijenhuis. Der 22-Jährige gehört gewöhnlich nicht zu den Spielern, die im Mittelpunkt stehen. Er ist vielmehr ein Arbeiter, der durch Engagement und Geschwindigkeit überzeugt. Zwei Treffer, aber noch keine Vorlage, stehen nun in den Statistiken. „Auch wenn ich natürlich nichts gegen den ein oder anderen Punkt mehr hätte, bin ich bisher zufrieden“, sagt der Stürmer, der im Sommer von den Eisbären Berlin nach Ingolstadt gewechselt ist. 7:53 Minuten beträgt Nijenhuis’ Eiszeit im Schnitt, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorsaison bedeutet. Bei den Hauptstädtern blieb ihm der Durchbruch verwehrt, weshalb er in der vergangenen Saison 28 Spiele (fünf Tore/zehn Vorlagen) für Berlins Kooperationspartner Lausitzer Füchse in der DEL 2 bestritt. In Ingolstadt ist er mit dem Ziel angetreten, „mich in der DEL festzuspielen“, wie Nijenhuis sagt. Bisher ist ihm das gelungen, noch hat er keine Partie für Partner Ravensburg Towerstars bestritten. Doch Sicherheit gibt es im Profisport nie, wie er aus eigener Erfahrung weiß: „Es kann immer sein, dass man runtergeschickt wird.“ Dies würde er allerdings nicht negativ sehen, sondern als „Chance“ begreifen, sich über mehr Eiszeit weiterzuentwickeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen