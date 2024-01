ERC Ingolstadt

ERC-Goalie Devin Williams: „Als Profi willst du im Tor stehen“

Erhält wenig Eiszeit: Devin Williams bringt es beim ERC Ingolstadt in der DEL lediglich auf vier Spiele. Am Freitag empfangen die Panther die Iserlohn Roosters. Foto: Johannes Traub

Plus Goalie Devin Williams erhält beim ERC Ingolstadt kaum Eiszeit. Der 28-Jährige spricht über seine Rolle, das Verhältnis zu Michael Garteig, seine deutschen Wurzeln und seinen ehemaligen Teamkollegen Connor McDavid.

Devin Williams, vergangenes Jahr haben Sie in Regensburg gespielt, seit dieser Saison in Ingolstadt. Wie gefällt Ihnen das Leben in Bayern?

Devin Williams: Ich liebe es. Meine Frau und ich sind sehr glücklich in Deutschland. Die beide Städte sind gute Standorte, Großstädte wie München und Nürnberg sind auch nicht weit entfernt und gut zu erreichen. An Ingolstadt mag ich den Kleinstadtcharakter. Regensburg ist unglaublich und eine meiner Lieblingsstädte, die ich in Deutschland bisher gesehen habe.

