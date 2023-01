ERC Ingolstadt

vor 17 Min.

ERC Ingolstadt hat noch "eine Rechnung offen“

Plus Beim vorangegangenen Gastspiel in Wolfsburg kam der ERC Ingolstadt mit 1:9 böse unter die Räder. Kein Wunder, dass wohl nicht nur Torjäger Wojciech Stachowiak auf Wiedergutmachung brennt.

Von Dirk Sing

Wenn Wojciech Stachowiak auf den Abend des 28. Dezembers 2022 angesprochen wird, könnte man anhand seines rasch wechselnden Gesichtsausdrucks durchaus zu der Erkenntnis kommen, als hätte er gerade in eine Zitrone gebissen. Dass sich der Angreifer des ERC Ingolstadt noch bestens an dieses „Ereignis“ erinnern kann, dürfte indes in erster Linie nicht unbedingt daran liegen, dass seitdem erst ein paar wenige Wochen vergangen sind. Vielmehr war es eines der ganz wenigen Negativ-Erlebnisse der Panther in der bislang so erfolgreichen DEL-Spielzeit, das Stachowiak immer noch vor seinen Augen präsent ist.

