ERCI-Profi Ty Ronning: „Mit das Coolste, das ich bisher erlebt habe“

Plus Neuzugang Ty Ronning spricht über sein Debüt für den ERC Ingolstadt, die Unterstützung der Fans und seinen Karriereplan. Warum die Beziehung zu seinem Vater besonders ist und welche Verbindung er zu Stefan Matteau hat.

Ty Ronning, Sie haben bei Ihrem Debüt für den ERC Ingolstadt ein Tor geschossen und eines vorbereitet. Hätten Sie sich einen besseren Start als das Spiel in Augsburg vorstellen können?