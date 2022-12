Gebrauchter Tag: ERC Ingolstadt unterliegt Iserlohn mit 1:2

Der ERC Ingolstadt kann nicht an die starke Leistung beim Sieg in Bremerhaven anknüpfen und muss sich Iserlohn mit 1:2 geschlagen geben. Was Trainer Mark French und Enrico Henriquez zur Partie sagen.

Der ERC Ingolstadt hat am Sonntag nicht an die starke Leistung beim jüngsten 3:0-Erfolg in Bremerhaven anknüpfen können. Gegen die Iserlohn Roosters erwischten die Panther einen weitestgehend gebrauchten Tag und verloren mit 1:2.

„Einige Spieler haben heute nicht ihre beste Leistung abgerufen“, sagte ERC-Coach Mark French. „Die Details haben gefehlt. Wir hatten zwar ein paar Chancen, aber eben nicht genug.“ Iserlohn habe die Führung im Schlussdrittel „sehr diszipliniert“ und mit guter Struktur verteidigt.

Trotz seines Shutouts in Bremerhaven musste Kevin Reich den Platz im Tor wieder an Michael Garteig abtreten. Der sah zunächst überlegene Panther, die in Überzahl in Führung hätten gehen können. Als Iserlohn gerade wieder komplett war, schlug der ERC dann zu. Jerome Flaake bediente Enrico Henriquez, der Andreas Jenike ausspielte und zum 1:0 traf (4.). Der Iserlohner Goalie verhinderte mit Paraden gegen Mirko Höfflin (7.) und Charles Bertrand (8.) einen höheren Rückstand. Frederik Storm hatte den zweiten Treffer ebenfalls auf dem Schläger, scheiterte jedoch (14.). Die Roosters schlugen im Gegenzug zurück und glichen zum 1:1 aus (14.). Casey Bailey verschaffte sich Raum und traf mit einem Handgelenkschuss in den Winkel.

ERC Ingolstadt geht in Rückstand

Im Mittelabschnitt hatte der ERC den besseren Start. Henriquez und Flaake stand jeweils Jenike im Weg (23.). „Wir hatten Chancen, wieder in Führung zu gehen“, meinte Henriquez, „waren aber nicht konsequent genug“. Doch insgesamt baute der ERC ab, leistete sich den ein oder anderen Abspielfehler und Unkonzentriertheiten. Folglich blieben die Roosters gefährlich. Kaspars Daugavins kam zweimal zum Abschluss, verfehlte jeweils knapp (25., 31.). Dass Iserlohn dann in Führung ging, war nicht unverdient. Henriquez verlor den entscheidenden Zweikampf gegen Eugen Alanov, der vor dem Tor eiskalt blieb – 1:2 (37.). „Das darf mir beim Stand von 1:1 nicht passieren, ich hätte schneller nach vorne spielen müssen“, haderte Henriquez. Bailey hätte für die Gäste erhöhen können, traf mit einem satten Schlagschuss in Überzahl nur den Pfosten (39.). Emotionaler Höhepunkt im Mittelabschnitt war ein Duell zwischen Colton Jobke und Emile Poirier (31.), die die Handschuhe fallen ließen und sich einen Faustkampf lieferten. Als klarer Sieger ging hier der Ingolstädter hervor.

ERC Ingolstadt rennt vergeblich an

Seine Mannschaft war im Schlussdrittel gefordert, die Partie zu drehen. Zunächst hatte der ERC aber Glück, dass Lean Bergmann eine große Chance ausließ, als er allein vor Garteig aufgetaucht war (42.). Als die Panther dann erneut in Überzahl agierten, hatten sie Pech, da Edwards nur die Unterkante der Latte traf (43.). Insgesamt fand der ERC gegen kompakt verteidigende Gäste aber kaum Mittel. Die Abschlüsse – etwa von Wayne Simpson (49.) oder Leon Hüttl (52.) – waren nicht genau genug. Auch als Garteig das Eis verlassen hatte, entwickelten die Panther kaum Durchschlagskraft und mussten sich letztlich geschlagen geben. „Iserlohn hat die Führung gut verteidigt, sich hinten reingestellt, den Puck nur rausgespielt und auch Icings in Kauf genommen“, sagte Henriquez, „wir hätten öfter schießen und mehr Scheiben zum Tor bringen müssen“.

ERC Ingolstadt Garteig – Edwards, Bodie; Marshall, Quaas; Jobke, Wagner; Hüttl – Storm, Stachowiak, Matteau; Krauß, Pietta, Henriquez; Bertrand, Höfflin, McGinn; Simpson, Friedrich, Flaake – Zuschauer3230 – Tore 1:0 Henriquez (4.), 1:1 Bailey (14.), 1:2 Alanov (37.).