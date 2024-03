ERC Ingolstadt

11:00 Uhr

Großer Umbruch im Kader des ERC Ingolstadt steht bevor

Plus Nach dem neunten Platz in der Hauptrunde sowie dem Aus im Play-off-Viertelfinale steht der Sportdirektor des ERC Ingolstadt, Tim Regan, vor einem arbeitsintensiven Frühjahr und Sommer.

Von Dirk Sing

Nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Auch wenn ERCI-Sportdirektor Tim Regan bereits seit einigen Monaten am Kader für die Spielzeit 2024/25 arbeitet, dürfte spätestens nach dem frühen enttäuschenden Saisonende feststehen, dass die künftige Panther-Mannschaft ein stark verändertes Gesicht haben wird - und muss! Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge zusammen.

Torhüter: Sowohl Michael Garteig als auch sein Back-up Devin Williams verfügen über laufende Verträge. Während Garteig über alle Zweifel erhaben ist, dürfte Williams selbst ins Grübeln gekommen sein, ob er nochmals eine Spielzeit wie diese mit extrem wenigen Einsatzzeiten erleben möchte. Hier wird es mit Sicherheit noch Gesprächsbedarf geben.

Verteidiger: Weiterhin das Panther-Trikot tragen werden Kapitän Fabio Wagner , Kevin Maginot , Leon Hüttl und Mat Bodie . Auch Youngster Niklas Hübner , der die Saison 2023/2024 komplett in Ravensburg ( DEL2 ) verbringt, hat noch einen gültigen Kontrakt. Während Colton Jobke wohl zu seinem Ex-Trainer Doug Shedden nach Iserlohn wechseln wird, hat sich Nach-Verpflichtung David Farrance nach Anlaufschwierigkeiten gesteigert. Sollten die Panther – was zu erwarten ist – mit drei ausländischen Verteidigern in die neue Spielzeit starten, könnte Farrance möglicherweise ein Thema werden. Weitere Alternative: Der ERCI greift in das hochwertige und dementsprechend hochpreisige deutsche Regal und setzt weiter auf zwei Import-Abwehrspieler.

Dass bei Maury Edwards die „biologische Uhr“ zu ticken begonnen hat, wurde in dieser Saison mehrfach deutlich. Für eine Import-Stelle dürfte dies am Ende zu wenig sein. Ebenso wie bei Edwards läuft auch Daniel Schwaigers Arbeitspapier aus. Seine Zukunft dürfte wohl eher nicht in Ingolstadt liegen.

