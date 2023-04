Ingolstadts Kapitän Fabio Wagner: Vom Lehrling zum Meisterschüler!?

Plus Seine erste Finalserie 2015 mit dem ERC Ingolstadt erlebte Fabio Wagner noch auf der Tribüne. Acht Jahre später führt der Verteidiger die Panther als Kapitän in die Finalserie gegen RedBull München. Welcher besondere „Anhänger“ im Stadion dabei sein wird.

Fabio Wagner, wie haben Sie am Mittwochabend das siebte Halbfinal-Match zwischen RedBull München und den Grizzlys Wolfsburg, bei dem der Finalgegner des ERC Ingolstadt ermittelt wurde, verfolgt?

Wagner: Ich habe es gemeinsam mit Daniel Pietta, Enrico Henriquez-Morales und unseren Frauen beziehungsweise Familien angeschaut.