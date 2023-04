ERC Ingolstadt

22.04.2023

Ingolstadts Stürmer Frederik Storm: „Unsere Tanks sind noch lange nicht leer“

Konnte sich in Spiel vier nicht entscheidend in Szene setzen: Ingolstadts Angreifer Frederik Storm (links). Foto: Johannes Traub

Plus Die Stimmen von Mark French, Don Jackson, Fabio Wagner, Jonas Stettmer und Frederik Storm nach der 0:3-Niederlage des ERC Ingolstadt im vierten Finalspiel der DEL-Play-offs.

Von Dirk Sing

Durch die 0:3-Niederlage am Freitagabend im vierten Finalspiel der DEL-Play-offs ist der ERC Ingolstadt gegen RedBull München mit 1:3 in der Serie in Rückstand geraten. Mit einem weiteren Sieg am Sonntag (14.30 Uhr) in der Olympia-Eissporthalle könnte der Brauseklub die Meisterschaft 2023 feiern. Wir haben für euch die Stimmen nach dem vierten Aufeinandertreffen in der Saturn-Arena.

Don Jackson (Trainer RedBull München ): „Es war heute eines der intensivsten und besten Spiele, die wir jemals absolviert haben. Für beide Mannschaften gab es aufgrund des jeweiligen Drucks kaum Platz auf dem Eis. Ich habe meiner Mannschaft zu ihrer Leistung gratuliert – sei es Mathias Niederberger für seinen Shutout oder auch Ben Smith für sein wichtiges Führungstor. Gleichzeitig möchte ich aber auch dem ERC Ingolstadt für eine starke Leistung gratulieren.“

Mark French (Trainer ERC Ingolstadt ): „Es war in der Tat ein sehr enges Match. Wir haben in dieser Serie immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig die ersten zehn Minuten sind. So gut wir in dieser Phase auch verteidigt haben: Letztlich haben wir München doch etwas zu viel Platz gelassen. Offensiv hatten wir hingegen Probleme, unser System umzusetzen. Dementsprechend sind wir auch nur vereinzelt zu Möglichkeiten gekommen. München hat defensiv sehr gut agiert, was es für uns sehr schwer gemacht hat. Im Gegensatz zu Spiel drei haben wir diesmal die Mehrzahl der Bullys verloren, was gerade in solch einer Partie sicherlich ein Nachteil ist. Nichtsdestotrotz muss ich meinen Jungs ein Lob aussprechen, wie sie verteidigt und Schüsse geblockt haben. Auch Jonas Stettmer hat wieder ein hervorragendes Spiel abgeliefert. Das Problem war, dass wir mit unserem Scheibenbesitz zu wenig angefangen haben. Wir müssen uns jetzt auf die nächste Partie am Sonntag um 14 Uhr vorbereiten und uns dabei ins Gedächtnis rufen, dass wir in dieser Serie schon einmal in München gewinnen konnten.“

Fabio Wagner (Kapitän ERC Ingolstadt ): „Wir sind eigentlich gut in diese Partie gestartet. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel sind wir dann im zweiten Durchgang noch besser ins Match gekommen und haben uns auch einige gute Chancen erarbeitet. Im dritten Drittel ging es dann hin und her. Leider hat München in dieser Phase von einem kleinen Fehler von uns profitiert und das Tor erzielt. Wir haben insgesamt alles aus uns herausgeholt. Das Einzige, was wir uns vielleicht ein bisschen vorwerfen können, ist die Chancenverwertung sowie die Tatsache, dass wir uns nicht wirklich mal für eine längere Zeit in der gegnerischen Zone festsetzen konnten. Trotz dieser Niederlage glauben wir weiterhin fest an uns und müssen jetzt am Sonntag in München eine Reaktion zeigen.“

Jonas Stettmer (Torhüter ERC Ingolstadt ): „Die Niederlage ist natürlich bitter. Ich habe die ganze Zeit versucht, mein Tor sauberzuhalten. Durch einen Fehler ist es dann aber leider doch passiert. Manchmal fehlt einem einfach auch das nötige Quäntchen Glück – und dann reicht es eben nicht zum Sieg. Was die nächste Partie in München betrifft, gibt es im Grunde nur eine Möglichkeit: Man wirft jetzt in jedes Do-or-Die-Spiel einfach alles rein, was man hat. Heute Nacht werde ich sicherlich schlecht schlafen. Aber ab Samstag geht der Blick schon wieder nach vorne.“

Frederik Storm (Stürmer ERC Ingolstadt ): „Uns war klar, dass wir gegen München defensiv unglaublich gut stehen müssen, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Ich denke, dass wir diesbezüglich auch einen richtig guten Job gemacht haben. Es war ein Spiel, in denen die Kleinigkeiten entschieden haben – leider zugunsten von München ! Natürlich kostet eine solch laufintensive Partie richtig Kraft. Nichtsdestotrotz sind unsere Tanks mit Sicherheit noch lange nicht leer. Wir haben zuletzt bewiesen, dass wir auch in der Lage sind, in München zu gewinnen. Und genau das wollen wir am Sonntag wiederholen.“

