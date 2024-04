ERC Ingolstadt

16:30 Uhr

Ingolstadts Stürmer Travis St. Denis: Zwischen Frustration und Motivation

Plus Angreifer Travis St. Denis zeigt sich nach seiner ersten Saison beim ERC Ingolstadt selbstkritisch. Im NR-Interview spricht der 31-jährige Kanadier über seine beiden Spieldauer-Disziplinarstrafen, die Torarmut der Panther sowie seine Ziele für 2024/25.

Von Dirk Sing

Travis St. Denis, wenn Sie auf Ihre persönliche Saison 2023/24 zurückblicken: Würden Sie sagen, dass es eine Ihrer bislang härtesten Spielzeiten mit zahlreichen Höhen und Tiefen war?

St. Denis: Ja, definitiv! Wie Sie gerade gesagt haben, war es in der Tat eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Auf die gesamte Spielzeit bezogen, ist es mir nicht gelungen, meinen gewohnten Rhythmus zu finden. Dadurch war es mir leider auch nicht möglich, ein höheres Leistungslevel zu erreichen – was für mich persönlich sicherlich sehr enttäuschend war. Ich werde jetzt die Sommerpause nutzen, um den Re-Set-Knopf zu drücken und mich bestmöglich vorzubereiten, um dann wieder mit Selbstvertrauen in die neue Spielzeit zu starten. Dass ich in der Lage bin, in der Deutschen Eishockey-Liga eine gute und wichtige Rolle zu spielen, habe ich ja in der Vergangenheit bereits bewiesen.

