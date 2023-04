ERC Ingolstadt

22.04.2023

Ingolstadts Torhüter Jonas Stettmer wechselt nach Berlin

Plus Die Bekanntgabe des Wechsels von Panther-Goalie Jonas Stettmer durch die Bild-Zeitung zu den Eisbären Berlin kommt für den ERC Ingolstadt zweifelsohne zur Unzeit. Dementsprechend wollen sich die Panther zu dieser Personalie auch nicht äußern.

Von Dirk Sing

Die Meldung kommt aus Sicht des ERC Ingolstadt zweifelsohne zur Unzeit. Während die Panther in der Finalserie der DEL-Play-offs mit 1:3 im Hintertreffen liegen und somit am Sonntag (14 Uhr) in der Olympia-Eissporthalle gegen den großen Favoriten RedBull München zum Siegen verdammt sind, vermeldet die BildZeitung am Samstagmittag den Wechsel von Torhüter Jonas Stettmer zu den Eisbären Berlin. Dort soll der 21-Jährige ab der kommenden Saison einen Drei-Jahres-Vertrag besitzen, was sich indes auch mit Informationen unserer Zeitung deckt. Bei den Eisbären ist Stettmer aktuell als dritter Goalie eingeplant und soll in erster Linie Spielpraxis bei deren DEL2-Kooperationspartner Lausitzer Füchse sammeln. Der ERC Ingolstadt wollte sich auf Anfrage verständlicherweise zu dieser Personalie nicht äußern. Dort hieß es nur, dass man etwaige Gerüchte während einer Saison beziehungsweise auch noch während einer Finalserie nicht kommentieren werde.

Starke Leistungen in der Finalserie der Play-offs

Stettmer löste bereits im zweiten Finalspiel den erkrankten Kevin Reich beim Stand von 0:4 ab und absolvierte anschließend seine ersten beiden DEL-Partien von Beginn an. Sowohl beim 4:3-Erfolg in München als auch zuletzt bei der 0:3-Heimniederlage (die letzten beiden Treffer fielen zu einem Zeitpunkt, als Stettmer seinen Platz zugunsten eines sechsten Feldspielers bereits geräumt hatte) überzeugte der gebürtige Straubinger mit starken Leistungen.

