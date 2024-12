„Kommen ins Training, um uns zu messen“: ERC-Torhüter Devin Williams im Interview

Devin Williams, der ERC Ingolstadt hat nach 13 Spielen, in denen immer gepunktet wurde, am Mittwoch mit 3:6 in Wolfsburg verloren. Wie bewerten Sie die Partie?

DEVIN WILLIAMS : Wir hatten keinen guten Start, haben in den ersten zehn Minuten drei Tore kassiert. Danach haben wir uns gesammelt. Aber es ist schwierig, Spiele nach einem Rückstand zu drehen. Das kostet viel Energie. Wir kamen zwar zwischenzeitlich zurück, aber letztlich hat uns der Beginn das Spiel gekostet.

Benjamin Sigmund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Devin Williams Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ERC Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis