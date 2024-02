ERC Ingolstadt

Optimismus trotz sportlicher Krise beim ERC Ingolstadt

Zweimal auswärts gefordert: Mark French und der ERC Ingolstadt spielen am Freitag in Wolfsburg und am Sonntag in Iserlohn. Foto: Johannes Traub

Plus Der ERC Ingolstadt hat die vergangenen vier Spiele verloren, ist in der Jahrestabelle Letzter. Was bei den Panthern schlecht läuft und warum Trainer Mark French und Wojciech Stachowiak an eine Wende glauben.

Von Benjamin Sigmund

Nimmt man allein die Tabelle des Jahres 2024, ist der ERC Ingolstadt Schlusslicht der Deutschen Eishockey-Liga. Lediglich sieben Punkte gelangen in neun Spielen, der anvisierte sechste Platz scheint bei zehn Zählern Rückstand bei nur noch zehn ausstehenden Spielen außer Reichweite. Der Vizemeister läuft den eigenen Erwartungen her.

Vier Niederlagen reihten die Panther zuletzt aneinander. Am vergangenen Wochenende gingen die bayerischen Derbys in Augsburg (2:3 nach Penaltyschießen) und in Straubing (2:4) verloren. Trainer Mark French ist trotz der schwachen Ausbeute mit den Leistungen jedoch nicht unzufrieden. „In Augsburg haben mir die ersten zehn Minuten nicht gefallen. Danach haben wir viel richtig gemacht und stark gespielt.“ Die Partie in Straubing habe die Intensität eines Play-off-Spiels gehabt. „Wir hatten gute Elemente im Spiel, aber in den Schlüsselmomenten war der Gegner besser.“ Dennoch gibt es Gründe, warum es beim ERC nicht nach Wunsch läuft.

