Panther-Sportdirektor Tim Regan: „Unsere Trainer sind sehr selbstkritisch“

Plus Die interne Saison-Analyse ist beim ERC Ingolstadt abgeschlossen. Im großen NR-Interview spricht Sportdirektor Tim Regan über fehlende Konstanz, ein „überspieltes“ Trio sowie die Planungen für die neue Spielzeit.

Herr Regan, welche Schulnote würden Sie dem ERC Ingolstadt für die Saison 2023/24 geben?

Tim Regan: (überlegt) Ich denke, eine Drei minus wäre angemessen.