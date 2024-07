Panther-Torwarttrainer Ilpo Kauhanen: „Es ist schön, wieder in Ingolstadt zu sein“

Die Anreise zu seinem neuen und gleichzeitig ehemaligen Arbeitsplatz war gewaltig. Als Ilpo Kauhanen am Freitag seinen finnischen Wohnort in der Nähe von Kuopio verließ, wartete auf ihn und seine beiden Labrador-Hunde zunächst eine 28-stündige Überfahrt mit der Fähre nach Travemünde, ehe es anschließend mit dem Auto weiter in Richtung Ingolstadt ging. Am Sonntagmorgen kam der neue Torwarttrainer der Panther mit seinem Dienstwagen, den er sich bereits bei seinem knapp dreiwöchigen „Erst-Besuch“ im Mai mitgenommen hatte, schließlich in Oberbayern an.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ERC Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis