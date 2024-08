Panther-Trainer Mark French „zündet“ die nächste Stufe

Wenn Mark French mit etwas Abstand auf die vergangene Woche in Latsch zurückblickt, in der die Ingolstädter Panther ihr mittlerweile schon traditionelles Trainingslager mit Einheiten auf und neben dem Eis, zwei Testspielen sowie dem einen oder anderen Teamevent durchführten, tritt ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht des Cheftrainers. „Neben dem konditionellen und spielerischen Aspekt ging es in erster Linie darum, dass sich die Jungs besser kennenlernen und Vertrauen zueinander aufbauen. Da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn sie möglichst viel Zeit gemeinsam verbringen“, berichtet French.

Dirk Sing