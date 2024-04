ERC Ingolstadt

17:00 Uhr

Panther-Verteidiger Maury Edwards: „Deutscher Pass? Das würde ich machen!“

Plus Hinter der sportlichen Zukunft von Verteidiger Maury Edwards beim ERC Ingolstadt steht noch ein Fragezeichen. Helfen könnte dem 37-jährigen Kanadier, wenn er künftig keine Import-Stelle mehr besetzen würde.

Von Dirk Sing

Maury Edwards, wie fällt Ihr Saisonfazit mit etwas Abstand nach dem Ausscheiden im Play-off-Viertelfinale gegen Bremerhaven aus?

Maury Edwards: Natürlich hatten wir vor der Saison darauf gehofft, besser abzuschneiden. Wenn man die komplette Spielzeit Revue passieren lässt, muss man sicherlich sagen, dass wir Probleme hatten, eine gewisse Konstanz in unsere Leistungen zu bekommen. Es gab Partien, in denen wir unser Potenzial ausgespielt und bewiesen haben, was wir zu leisten im Stande sind. Auf der anderen Seite haben wir jedoch auch immer wieder Begegnungen abgeliefert, in denen das nicht der Fall war. In den Play-offs haben wir dann mit Ausnahme des ersten Spiels gegen Köln gute Vorstellungen abgeliefert. Trotz des 0:4 in der Serie gegen Bremerhaven war es in meinen Augen ein echter Kampf, bei dem durchaus mehr möglich gewesen wäre. Dennoch muss man den Fischtown Pinguins gratulieren. Sie waren in der Lage, einen Weg zu finden, um die engen Partien zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

