Philipp Krauß spielt sich beim ERC Ingolstadt in den Mittelpunkt

Plus Philipp Krauß nimmt beim ERC Ingolstadt inzwischen eine wichtigere Rolle ein und zahlt das Vertrauen mit Toren zurück. Warum er mit seinen Leistungen zufrieden ist und wie ihm seine Reihenkollegen helfen.

Minutenlang hallten Sprechchöre seines Namens durch die Saturn-Arena. Philipp Krauß genoss den Moment sichtlich, fuhr Richtung Fankurve und machte in voller Montur zur Freude der Anhänger eine Rolle vorwärts auf dem Eis. Der 22-Jährige hatte zuvor zwei Tore zum 7:1-Sieg des ERC Ingolstadt gegen die Iserlohn Roosters beigetragen.

„Im Turnen war ich in der Schule eigentlich nie richtig gut“, sagt Krauß später mit einem Lachen im Gesicht. „Die Vorwärtsrolle habe ich bereits ein, zweimal nach Spielen gemacht. Auch ohne Helm habe ich sie schon geübt und habe Vertrauen, nicht auf den Kopf zu fallen.“ Die Rufe der Fans freuen ihn, es sei einfach schön, wenn sie so hinter einem stehen. „Am liebsten würde ich sie nach jedem Spiel hören.“