Rekordwerte für Ingolstadts Leon Hüttl

Plus Der Verteidiger erhält beim ERC Ingolstadt viel Eiszeit. Welche Gründe er für die jüngste Negativserie nennt und warum er vor dem Spiel gegen Mannheim positiv bleibt.

Von Benjamin Sigmund

Leon Hüttl zählt bekanntlich zu den Vielspielern des ERC Ingolstadt. Doch die Werte, die der Verteidiger in den vergangenen beiden Partien erreichte, sind selbst für ihn Neuland.

Beim 5:4-Sieg gegen die Kölner Haie am vorigen Sonntag stand der 22-Jährige 29:02 Minuten auf dem Eis, bei der 2:3-Niederlage in Frankfurt am Donnerstag waren es 28:57 Minuten. Mehr Spielzeit hat Hüttl in einem Hauptrundenspiel der DEL vorher nie absolviert. Insgesamt beträgt seine Eiszeit in dieser Saison im Schnitt 24:40 Minuten. In der gesamten Liga belegt er damit Rang drei, wird nur von seinem Teamkollegen Mat Bodie (25:48) und Frankfurts Maksim Matushkin (25:44) übertroffen.

