Von "Zwei" bis "Fünf": Die Noten der Ingolstädter Panther

Plus Platz neun nach der Hauptrunde sowie eine 0:4-Niederlage in der Play-off-Viertelfinalserie gegen Bremerhaven: Die Saison verlief für den ERC Ingolstadt nicht zufriedenstellend. DieNeuburger Rundschauhat die Spieler benotet.

Die Spieler des ERC Ingolstadt befinden sich nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga in der Sommerpause. Unsere Zeitung blickt zurück und bewertet die Leistungen der Profis in der abgelaufenen Saison.

Kam während der gesamten Saison selten richtig in Fahrt: Panther-Angreifer Mirko Höfflin. Foto: Johannes Traub