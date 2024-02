Zwei Punkte in Iserlohn: ERC Ingolstadt beendet Negativserie

Der ERC Ingolstadt feiert nach fünf Niederlagen am Stück wieder einen Sieg. Bei den Iserlohn Roosters gelingt den Panthern nach einem 0:2-Rückstand ein 3:2-Erfolg nach Penaltyschießen.

Bis zur 50. Minute hat es am Sonntag danach ausgesehen, als würde der ERC Ingolstadt auch das sechste Spiel nacheinander verlieren. Doch die Panther kamen zurück, holten einen 0:2-Rückstand auf und gewannen letztlich bei den Iserlohn Roosters noch mit 3:2 nach Penaltyschießen.

Einen entscheidenden Anteil am Erfolg hatte Torhüter Michael Garteig, der sowohl während des Spiels mit einer starken Leistung als auch mit drei gehaltenen Penaltys für die zwei Punkte sorgte. Garteig sprach bei Magenta Sport von der Wichtigkeit, noch einmal zurückgekommen zu sein und nun mit einem Sieg in die Länderspielpause zu gehen.

Der ERC hatte zuletzt fünf Spiele am Stück verloren, der Vorsprung auf den elften Tabellenplatz betrug nur noch sieben Punkte. Iserlohn war zwar Tabellenschlusslicht, ging dennoch als Favorit in die Partie. Denn die Roosters haben einen Lauf und belegten in der Jahrestabelle den ersten Platz, während die Ingolstädter dort Letzter waren. ERC-Trainer Mark French stellte nach den jüngsten Misserfolgen seine Reihen um, forderte von seinem Team eine bessere Balance zwischen Offensive und Defensive. Hinten ließ man zwar zunächst wenig zu, doch im Spiel nach vorne fehlte erneut der Killerinstinkt, weshalb es torlos in die erste Pause ging. Der Mittelabschnitt begann mit einer guten Chance von Wojciech Stachowiak, der nicht an Iserlohns Torhüter Andreas Jenike vorbeikam (24.).

ERC Ingolstadt geht in Rückstand

Im Anschluss leistete sich der Stürmer eine unnötige Strafe in der neutralen Zone. Das folgende Powerplay nutzten die Sauerländer aus und gingen durch Michael Dal Colle in Führung (24.). Tyler Boland hätte direkt den zweiten Treffer nachlegen können, doch Garteig war zur Stelle (24.). Die Panther schossen abermals öfter auf das Gehäuse des Gegners und hatten durchaus Chancen, der Puck wollte aber nicht ins Tor. Leon Hüttl traf das Außennetz (26.), Charles Bertrand scheiterte an Jenike (30.). Die größte Möglichkeit bot sich Patrik Virta, der durch war, aber nur die die Latte traf (40.).

Der ERC kam engagiert aus der zweiten Pause, gewann nun mehr Zweikämpfe und setzte Iserlohn früh unter Druck. Das nächste Tor erzielten jedoch die Roosters. Die Defensive des ERC war ungeordnet, Dal Colle schob freistehend aus kurzer Distanz zum 2:0 ein (48.). Entschieden war die Begegnung damit noch nicht, weil die Panther direkt durch Brandon Kozun zurückschlugen – 2:1 (50.). Der Angreifer leistete sich dann einen Fehlpass. Cedric Schiemenz war frei durch, zielte aber deutlich zu hoch (53.) und verpasste es, den alten Abstand wiederherzustellen. Die vergebene Chance rächte sich schnell, da die Panther im Gegenzug ausglichen. Mat Bodie bediente Virta, der mit einem Direktschuss in den Winkel erfolgreich war (54.). Die Schlussphase gehörte wieder Iserlohn, Garteig war aber nicht mehr zu überwinden, parierte etwa einen Schuss von Dal Colle (57.).

Daniel Pietta erzielt das entscheidende Tor für den ERC

Somit ging es in die Verlängerung. 1:3 lautete die Bilanz der Panther vor der Partie, in einem Shootout sogar 1:4. Doch diesmal sollte den Panthern der Zusatzpunkt gelingen. Auch weil Garteig gegen Eric Cornel (65.) und Andrew Le Blanc (65.) kurz vor Schluss einen Gegentreffer verhinderte. Im anschließenden Penaltyschießen zeigte der Torhüter dreimal seine Klasse. Auf Ingolstädter Seite vergab zwar Wayne Simpson, aber Daniel Pietta traf mit etwas Glück durch die Beine von Jenike zum Sieg.

Nach der Länderspielpause geht es für den ERC Ingolstadt am Donnerstag, 15. Februar (19.30 Uhr), mit einem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG weiter.

ERC Ingolstadt Garteig – Wagner, Maginot; Jobke, Edwards; Bodie, Farrance; Hüttl – Dunham, Virta, Bertrand; Krauß, Pietta, Nijenhuis; Friedrich, Rowe, Kozun; Höfflin, Stachowiak, Simpson – Zuschauer 4967 – Tore 1:0 Dal Colle (24./PP), 2:0 Dal Colle (48.), 2:1 Kozun (50.), 2:2 Virta (54.), 2:3 Pietta (Penalty).