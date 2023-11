2:1 gegen Essen: Ingolstädter zittern nach dem Traumstart

Im Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen geht der FC Ingolstadt nach 20 Minuten mit 2:0 in Führung, verpasst es danach jedoch, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Vor welchem Problem Trainer Michael Köllner nun steht.

Der FC Ingolstadt hat in der 3. Liga mit einem 2:1-Sieg die Fünf-Spiele-Siegesserie von Rot-Weiß Essen gestoppt und behält damit den Relegationsplatz weiter im Blick. Die Oberbayern mussten sich diesen Erfolg allerdings hart erarbeiten. Nach einer 2:0-Führung nach 20 Minuten verpassten sie es, das Match frühzeitig zu ihren Gunsten entscheiden.

Trainer Michael Köllner nahm an seiner Startelf im Vergleich zur vorangegangenen Partie in Duisburg nur eine Änderung vor: Jannik Mause begann für Julian Kügel. Die Schanzer begannen im Schneetreiben vor über 10.000 Zuschauern offensiv. Benjamin Kanuric prüfte Essens Schlussmann Jakob Golz, der abprallen ließ. Der Nachschuss von Pascal Testroet wurde geblockt (12.). Fünf Minuten später gingen die Hausherren in Führung. Testroet schickte Mause, mit einem Steilpass auf die Reise, der Torwart Jakob Golz umkurvte und einnetzte. Nur drei Zeigerumdrehungen später zappelte der Ball erneut im RWE-Netz. Kanuric luchste in der Nähe der Eckfahne José-Einrique den Ball ab und fand im Strafraum David Kopacz. Dieser drückte das Spielgerät aus dem Gewühl heraus über die gegnerische Torlinie.

Der FC Ingolstadt verpasst es, den Sack frühzeitig zuzumachen

Von Essen war bis dahin wenig zu sehen. Der FCI verpasste es jedoch im Anschluss, den Sack frühzeitig zuzumachen. Nach einer halben Stunde verzog Mause aus sieben Metern. Besser machten es hingegen plötzlich die Gäste: Nach einem RWE-Angriff konnte die Ingolstädter Defensive den Ball nicht, sodass Eric Voufack die Situation wieder „heiß“ machte. Sein Querpass fand am Elfmeterpunkt Cedric Harenbrock, der schließlich abgefälscht zum 1:2-Anschluss traf. „Wir haben richtig gute 25, 30 Minuten gespielt und dann den Faden verloren“, resümierte Ingolstadts Moritz Seiffert.

Drei Zeigerumdrehungen später klärte FCI-Schlussmann Marius Funk einen Schuss aus 18 Metern von Isiah Young zur Ecke. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verpasste es Mause, auf 3:1 zu stellen. „Wir waren von der ersten Minute on fire und haben sehr gute erste 20 Minuten gespielt. Danach haben wir aber ein Stück weit die Ballkontrolle verloren“, ordnete Köllner den ersten Abschnitt ein.

Kopacz und Mause vergeben weitere Ingolstädter Chancen

Nach dem Wiederanpfiff hatte David Kopacz, der nach einem Steilpass allein Richtung Essener Gehäuse zulief, abermals das 3:1 auf dem Fuß. Doch Essens Schlussmann Golz war entscheidend zur Stelle. Auch Mause brachte anschließend den Ball nicht im gegnerischen Kasten unter. Die Schanzer hielten die Gäste damit weiter im Spiel. Fünf Minuten später kassierte Felix Götze die Ampelkarte (74.). Aus der Überzahl konnte der FCI allerdings kein Kapital schlagen. Somit wurden die Schlussminuten zur Zitterpartie, da Essen nochmals alles nach vorne warfen. Ingolstadt gelang es allerdings, das knappe 2:1 über die Ziellinie zu retten.

„Wir haben im Vorfeld erwartet, dass wir in der einen oder anderen Phase des Spiels leiden müssen. Wir haben alles dafür getan, das Tor sauber zu halten, uns aber das Leben sehr schwer gemacht, weil wir einige hochkarätige Torchancen ausgelassen zu haben“, resümierte FCI-Coach Michael Köllner, der sich indes mit drei Wermutstropfen vor der nächsten Aufgabe beim SV Waldhof Mannheim beschäftigen muss. Julian Kügel sah in der Nachspielzeit die Rote Karte. Zudem werden David Kopacz und Lukas Fröde wegen einer Gelbsperre fehlen.

FC Ingolstadt 04: Funk – Deichmann, Malone, S. Lorenz, Seiffert (90.+1 Guwara) – Fröde, Keidel (90.+1 Nduka) – Kopacz, Kanuric (59. Kayo) – Testroet (77. Zeitler), Mause (77. Kügel).

Rot-Weiß Essen: Golz – Voufack (78. Kourouma), Rios Alonso, F. Götze, Brumme – Sapina, Müsel (87. Kaiser) – Obuz, Harenbrock (78. Doumbouya), Young – Vonic (60. Berlinski).

Tore: 1:0 Mause (17.), 2:0 Kopacz (21.), 2:1 Harenbrock (31.). – Gelb-Rot: F. Götze (74./Essen). – Rot: Kügel (90.+5/Ingolstadt). – Schiedsrichter: Felix Prigan (Esslingen). – Zuschauer: 10.610.