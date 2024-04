3:0 in Unterhaching: Beim FC Ingolstadt ist der Bann gebrochen

Nach zuvor sechs sieglosen Begegnungen kommt Fußball-Drittligist FC Ingolstadt beim starken Aufsteiger SpVgg Unterhaching zu einem überzeugenden 3:0-Erfolg.

Nach sechs sieglosen Partien ist dem FC Ingolstadt 04 am Karsamstag der Befreiungsschlag gelungen. In Unterhaching konnten die Schanzer einen überzeugenden 3:0-Sieg einfahren. Für die Treffer sorgte Rückkehrer Pascal Testroet sowie die Joker Michael Grönning und Maximilian Dittgen. „Wir haben gegen die zweitbeste Heimmannschaft der Liga ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht“, resümierte Michael Köllner.

Der FCI-Coach hatte seine Startelf auf vier Positionen verändert. Lucas Fröde kehrte nach seiner Rotsperre für Benjamin Kanuric wieder in die Startelf zurück. David Kopacz wurde durch Felix Keidel ersetzt. Als Außenverteidiger begann Leon Guwara für Moritz Seiffert. Pascal Testroet, dessen Rückkehr herbeigesehnt wurde, startete für Sebastian Grönning. Erstgenannter wurde erheblich vermisst und sollte dem Geschehen deutlich seinen Stempel aufdrücken. Auffällig: Seit seinem letzten Einsatz im Februar gegen Dynamo Dresden gelang dem FCI kein Sieg mehr.

Bereits nach 25 Sekunden hatte Testroet den Führungstreffer auf dem Schlappen, doch Unterhachings Schlussmann Rene Vollath konnte die Situation klären. In der 26. Minute nahm Testroet den Ball vom ausgerutschten Jannik Mause auf, verfehlte aber aus 16 Metern knapp den Kasten. Bis zur Halbzeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, mit leichten Vorteilen für den FCI.

Pascal Testroet bringt den FC Ingolstadt in Führung

Mit einem Flugkopfball brachte Testroet die Gäste dann in Führung (56.). Dieser Treffer war für die Oberbayern ein Knotenlöser. Bryang Kayo und Yannick Deichmann nutzten zunächst ihre aussichtsreichen Chancen nicht (58./62.). Vom Aufsteiger aus Unterhaching war wenig zu sehen. In der 78. Minute gaben die Gastgeber mal ein Lebenszeichen von sich. Nach einem Kopfball von Manuel Stiefler musste sich Schlussmann Marius Funk strecken, um den Ausgleich zu verhindern.

Die Hausherren sorgten dann selbst für die Entscheidung in dieser Partie. Vollath spielte Dennis Waidner an, der den Ball nicht klären konnte. Vielmehr beförderte er diesen mittels Grätsche Richtung 16-Meter-Raum und zum eingewechselten Grönning, der freistehend einschob (84.). In der Nachspielzeit traf mit Maximilian Dittgen ein weiterer Joker, der von Grönning per Kopf bedient wurde.

„Wir haben das Spiel bestimmt und in den richtigen Augenblicken zugeschlagen. Dennoch hätten wir bereits früher in Führung gehen können“, ordnete Testroet die Partie ein. Grönning sah vor allem die Defensive als wichtigen Baustein für den Sieg: „Der entscheidende Faktor für die drei Punkte war heute unsere Abwehrarbeit, denn aus dem Spiel heraus konnte der Gegner keine wirkliche Chance kreieren. Bei der nächsten Partie zu Hause gegen Bielefeld (Freitag, 19 Uhr, Anm. d. Red.) wollen wir nachlegen.“

SpVgg Unterhaching: Vollath – Schwabl, Schifferl, Stiefler, Lamby (73. Y. Stark)– Westermeier (46. Krattenmacher), Waidner, Skarlatidis, Keller (72. Hannemann)– Fetsch, Hobsch (88. Adu).

FC Ingolstadt 04: M. Funk – Costly, Si. Lorenz, Malone, Guwara (90. Seiffert) – Fröde, Y. Deichmann, Keidel (76. Kopacz), Kayo (65. Kanuric)– Testroet (76. Grönning), Mause (65. Dittgen).

Tore: 0:1 Testroet (56.). 0:2 Grönning (84.), 0:3 Dittgen (90.+3). – Schiedsrichter: J. Brombacher. – Zuschauer: 6500.