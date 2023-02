FC Ingolstadt

vor 36 Min.

FC Ingolstadt: Capretti will sich „nicht in die Karten schauen lassen“

Debüt gegen Borussia Dortmund II: Guerino Capretti sitzt am Samstag erstmals auf der Bank des FC Ingolstadt.

Plus Fußball-Drittligist FC Ingolstadt empfängt am Samstag Borussia Dortmund II. Was der neue Trainer vor seinem Debüt sagt und welche Art von Fußball er bevorzugt.

Von Benjamin Sigmund

Sitzt ein neuer Trainer auf der Bank, gleicht die Herangehensweise und Aufstellung einer kleinen Wundertüte. Diesen Vorteil nutzen will auch Guerino Capretti, der im Heimspiel des FC Ingolstadt am Samstag (14 Uhr) gegen Borussia Dortmund II sein Debüt gibt.

