FC Ingolstadt jubelt auch in Osnabrück

Der FC Ingolstadt gewinnt mit 1:0 und bleibt in dieser Saison ohne Gegentor. Während Trainer Rüdiger Rehm sein Team lobt, ist Torschütze Merlin Röhl nicht zufrieden.

Der FC Ingolstadt hat auch sein drittes Saisonspiel gewonnen und ist in dieser Spielzeit in der 3. Liga weiterhin ohne Gegentor. Beim VfL Osnabrück setzten sich die Schanzer verdient mit 1:0 durch. Nach einer starken Defensivleistung über 90 Minuten mussten sie lediglich in der Nachspielzeit um den Sieg zittern.

FCI Trainer Rüdiger Rehm sprach von einer „sehr guten“ Leistung und der „größeren Anzahl“ an Torchancen seines Teams. „Wir sind hochzufrieden, haben wieder zu Null gespielt.“ In der Abwehr sei man „kompakt gestanden“ und habe taktische Fehler durch Laufarbeit und Zweikampfstärke kompensiert. „Das war insgesamt eine gute Defensivleistung von allen.“ Im Spiel mit dem Ball sah Rehm hingegen noch Luft nach oben. „Das ist aber ganz normal. Die Jungs sind in der Entwicklung noch lange nicht am Ende.“

Nicht restlos zufrieden mit der Leistung war Merlin Röhl, der das entscheidende Tor erzielte. „Wir haben kein gutes Spiel gezeigt, sind zu viel hinterhergelaufen, kamen oft zu spät und haben viele Flanken zugelassen. Da müssen wir uns verbessern.“

FC Ingolstadt geht früh in Führung

FCI-Trainer Rehm schickte die gleiche Startelf wie beim jüngsten 4:0-Erfolg bei Borussia Dortmund II auf den Rasen. Diese musste zunächst kräftig durchatmen, da sich dem VfL Osnabrück kurz nach dem Anpfiff eine gute Chance bot. Doch Marc Heider verfehlte das Tor knapp (2.). Der Anfangsoffensive des Gastgebers, der mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen in die Saison gestartet war, nahm der FCI mit dem eigenen Führungstreffer die Luft. Moussa Doumbouya steckte auf Röhl durch, der mit einem Linksschuss aus der Drehung zum 0:1 erfolgreich war (6.). Die Schanzer verdienten sich den Treffer zunehmend und hatten in den ersten 45 Minuten mehr vom Spiel. Pascal Testroet bot sich eine Kopfballchance (19..), Marcel Costly kam nach einem schnell vorgetragen Konter zum Abschluss (22.). VfL-Torhüter Philipp Kühn parierte jeweils sicher. Testroet versuchte sich noch mit einem Seitfallzieher aus 17 Metern, den Kühn abwehrte (30.). Nah kam einem Treffer auch Calvin Brackelmann, der nach einer Ecke von Marcel Costly an die Latte köpfte (36.). Hinten ließen die Schanzer mit Ausnahme der ersten Aktion des Spiels nichts zu.

Nach der Pause zogen sich die Gäste etwas zurück, standen aber meist sicher. Osnabrück kam nie in die gefährliche Zone. FCI-Torhüter Marius Funk musste lediglich bei zwei Distanzschüssen von Sven Köhler (52.) und Robert Tesche (75.) eingreifen. Der FCI hatte die klareren Aktionen nach vorne. Röhl köpfte nach einer Flanke von Dominik Franke knapp vorbei (71.). Dann hatte der eingewechselte Neuzugang Tobias Bech, der bei seinem Debüt einen guten Eindruck hinterließ, Pech, als er mit einem Linksschuss aus 20 Metern den Pfosten traf (84.).

FC Ingolstadt hat in der Nachspielzeit Glück

Damit war das Spiel nicht entschieden und die Schanzer mussten in der Nachspielzeit doch noch zittern. Zunächst parierte Marius Funk einen Schuss von Erik Engelhardt (90.+4) mit einem Reflex, dann köpfte Emeka Oduah an die Latte (90.+6).

„Es war das erwartet schwere Spiel“, sagte Torhüter Marius Funk. Man habe dagegenhalten und die 50:50-Situationen für sich entschieden. „Es tut natürlich gut, der Mannschaft etwas zurückzugeben und mit der Parade den Sieg festzuhalten.“

VfL Osnabrück P. Kühn – O.H. Traoré (68. Rorig), Gyamfi, M. Trapp, Kleinhansl (79. Haas) – Köhler – Tesche, L. Kunze (59. Simakala) – Putaro (79. Oduah) – Heider, Higl (59. Engelhardt)

FC Ingolstadt Funk – Costly (65. Rausch), Musliu, Brackelmann, Franke – Schröck – Sarpei, Röhl (80. Civeja) – Doumbouya (69. Hawkins), P. Schmidt (80. Butler), Testroet (80. Bech)

Schiedsrichter Patrick Alt (Heusweiler) – Zuschauer – 12000 Tor 0:1 Röhl (6.).