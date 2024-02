FC Ingolstadt

Köllners Rückkehr: FC Ingolstadt gastiert bei 1860 München

Will den nächsten Erfolg: Der FC Ingolstadt feierte zuletzt zwei Siege. Am Sonntag ist Trainer Michael Köllner mit den Schanzern bei seinem Ex-Verein 1860 München zu Gast. Foto: Roland Geier

Plus Fußball-Drittligist FC Ingolstadt ist am Sonntag bei 1860 München zu Gast. Was der Trainer der Schanzer zum Spiel bei seinem Ex-Verein, für den er dreieinhalb Jahre tätig war, sagt.

Dass für Michael Köllner ein besonderes Spiel ansteht, steht außer Frage. In 116 Drittligaspielen stand der Trainer von 2019 bis 2023 bei 1860 München an der Seitenlinie, war knapp dreieinhalb Jahre für den Verein tätig. Nun kehrt er erstmals als gegnerischer Coach ins Grünwalder Stadion zurück, wenn er am Sonntag (16.30 Uhr) mit dem FC Ingolstadt bei den Löwen gastiert.

„Das Hinspiel war schwieriger“, sagt Köllner vor der Partie bei seinem Ex-Verein zu seiner Gefühlslage. „Inzwischen bin ich ein knappes Jahr bei den Schanzern und mache den Job hier sehr gerne.“ Bei den Münchnern habe er eine „schöne Zeit“ mit „tollen Momenten“, aber einem unschönen Ende erlebt. „Ich möchte das Rad nicht mehr zurückdrehen, die Konzentration gilt dem Hier und Jetzt“, sagt Köllner.

