FC Ingolstadt

vor 52 Min.

Marius Funk lobt den Teamgeist beim FC Ingolstadt

Plus Der Torhüter ist mit dem FC Ingolstadt bei Waldhof Mannheim zu Gast. Warum der 27-Jährige trotz des Fehlens dreier gesperrter Spieler zuversichtlich ist und was er sich für die vier Spiele bis zur Winterpause vorgenommen hat.

Von Adrian Hauk

Marius Funk, Torhüter des FC Ingolstadt, ist einer der wenigen, die vom großen Umbruch vor der Saison verschont geblieben sind. Bei den Schanzern ist er die unumstrittene Nummer eins.

Im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit hält die Hoffnung auf einen womöglichen Aufstieg noch an. Funk selbst sagt, dass die Harmonie innerhalb der Mannschaft in dieser Spielzeit auch außerhalb des Platzes gut ist: „Wir verstehen uns alle sehr gut. Dir Stimmung in der Kabine ist top. Was wir im Vergleich zur letzten Saison aber vielleicht mehr haben, sind unterschiedliche Typen, die auf dem Platz stehen.“ Und auch mit seiner eigenen Leistung ist der Torhüter der Schanzer deutlich glücklicher als noch im vergangenen Jahr. „Ich bin derzeit sehr zufrieden“, meint der 27-Jährige und fügt an: „Ich konnte aus der Rückrunde der vergangenen Saison, die bekanntlich nicht so gut für uns lief, einiges für mich persönlich lernen.“ Dennoch konnte man in dieser Saison erst drei Partien ohne Gegentor beenden. Eine Statistik, die gerade Funk verbessern will: „Im Endeffekt zählen nur die drei Punkte. Aber natürlich ist es unser Anspruch, noch weniger Tore zu kassieren. Denn je weniger Gegentreffer man bekommt, desto mehr Partien gewinnt man in der Regel auch.“ Beim wichtigen 2:1-Sieg gegen Essen am vergangenen Spieltag konnte der FCI ebenfalls nicht zu null spielen. Der Grund war wie so oft eine Schwächephase nach einem furiosen Beginn. Auch Funk weiß, dass man konstanter auftreten muss: „Es war ein enorm wichtiger Sieg. In den ersten 30 Minuten haben wir jeden Fehler bestraft. Danach sind wir jedoch etwas passiver geworden. Dass Essen seine erste Chance nutzte, war natürlich unglücklich.“

