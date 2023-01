FC Ingolstadt

Maximilian Dittgen will beim FC Ingolstadt vorangehen

Wieder mit dabei: Maximilian Dittgen gastiert am Samstag mit dem FC Ingolstadt bei der SpVgg Bayreuth.

Plus Maximilian Dittgen steht nach seiner Verletzung wieder auf dem Platz. Wie er vor dem Spiel des FC Ingolstadt in Bayreuth die beiden Auftaktpleiten einordnet und was sich Rüdiger Rehm von den Schiedsrichtern wünscht.

Allzu lange wollte sich Maximilian Dittgen nicht mit den Umständen der 3:4-Niederlage in Elversberg beschäftigen. Mindestens zwei Fehlentscheidungen des Schiedsrichtergespanns hatten beim Tabellenführer zur Pleite des FC Ingolstadt beigetragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

