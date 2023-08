Niederlage kurz vor Schluss: FC Ingolstadt startet mit 0:1 in Aue

Eigentlich deutet alles auf ein torloses Unentschieden hin. Dann trifft Erzgebirge Aue in der 90. Minute zum 1:0-Siegtreffer gegen den FC Ingolstadt. Warum es für die Schanzer nicht zum Punktgewinn gereicht hat.

Bis kurz vor Schluss hat es danach ausgesehen, als könnte der FC Ingolstadt am ersten Spieltag der 3. Liga zumindest einen Punkt ergattern. Doch in der 90. Minute traf Erzgebirge Aue in einer intensiv geführten, aber chancenarmen Partie noch zum letztlich verdienten 1:0-Sieg.

FCI-Trainer Michael Köllner war trotz der Pleite nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht“, sagte er bei Magenta Sport. Im Angriff habe meist der letzte Pass gefehlt, sonst wären drei Punkte möglich gewesen.

FC Ingolstadt ist offensiv harmlos

Köllner setzte auf sechs Neuzugänge in der Startelf, von denen mit Lukas Fröde einer als Kapitän auflief, und agierte in der Abwehr mit einer Dreierkette. Gefährlicher im ersten Abschnitt war der Gastgeber, der durchaus in Führung hätte gehen können. FCI-Keeper Marius Funk verhinderte einen Gegentreffer mit einer Flugeinlage nach einem Distanzschuss von Sean Seitz (20.). Als Ryan Malone ein Rückpass missglückte, kam Marcel Bär zu einem Abschluss, verzog aber deutlich (26.). Die größte Möglichkeit bot sich Aue kurz vor dem Pausenpfiff. Funk parierte zunächst gegen Seitz, Malone klärte den Abpraller mit einer gut getimten Grätsche im letzten Moment vor dem herangerauschten Omar Sijaric (42.). Der FCI war über weite Strecken in der Offensive harmlos. Einzig David Kopaczs Volleyabnahme nach einer Flanke von Marcel Costly, die noch geblockt wurde, erzeugte Gefahr (14.).

Im Angriff schaffte es der FCI auch nach dem Seitenwechsel nicht, zu klaren Möglichkeiten zu kommen. Auch Aue kam lange Zeit bis auf einen Distanzschuss von Sijaric, den Funk über den Querbalken lenkte, zu keinen nennenswerten Abschlüssen (54.). Erst die Schlussphase war ereignisreich. Zunächst hätten die Schanzer in Führung gehen können. Nach einer Hereingabe von Yannick Deichmann kam Doauda Beleme an den Ball, schoss jedoch aus elf Metern über den Querbalken (86.).

FC Ingolstadt kassiert späten Gegentreffer

Als alles auf ein torloses Remis hindeutete, schlug Aue in der 90. Minute doch noch zu. Ein verunglückter Fallrückzieher von Steffen Meuer landete bei Maximilian Thiel, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Der Torschütze war erst eine Minute zuvor eingewechselt worden. Auch der FCI hätte beinahe noch ein Joker-Tor erzielt. Doch Michael Udebuluzor köpfte in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einer Ecke in die Arme von Aue-Torhüter Martin Männel. Danach war Schluss.

„Aue hatte mehr vom Spiel“, sagte FCI-Angreifer Pascal Testroet nach der Niederlage bei seinem Ex-Verein. „Wir haben hinten wenig zugelassen, offensiv aber zu wenig auf die Kette gebracht.“ Durch das späte Gegentor sei die Niederlage natürlich „richtig bitter“. Der nächste Spieltag in der 3. Liga findet in zwei Wochen statt. Im ersten Heimspiel empfängt der FCI am Samstag, 19. August (14 Uhr), den Halleschen FC.

Erzgebirge Aue Männel – Danhof, Barylla, Vukancic, Rosenlöcher – Schikora (85. Majetschak), M. Pepic – Sijaric (66. Jakob), Taschtschi (89. Thiel), Seitz (66. Meuer) – Bär FC Ingolstadt 04 Funk – Cvjetinovic, S. Lorenz, R. Malone – Costly, Fröde, Guwara – Kopacz (90.+3 Udebuluzor), Keidel (58. Deichmann) – Mause (90.+3 Schröck), Testroet (69. Beleme)

Schiedsrichter Lukas Benen (Nordhorn) – Zuschauer 10343 – Tor 1:0 Thiel (90.).