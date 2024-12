Peter Jackwerth bleibt Präsident des FC Ingolstadt: So fielen die Reaktionen aus

Die Spannung war zu greifen im voll besetzten VIP-Bereich des Audi-Sportparks in Ingolstadt. Als Wahlleiter Achim Werner dann am Donnerstagabend um 21.45 Uhr das Ergebnis verkündet hatte, streckte Peter Jackwerth die Faust in die Luft und jubelte. Der 67-Jährige bleibt Präsident des FC Ingolstadt, setzte sich mit 453 Stimmen mit seinen Mitstreitern gegen Herausforderer Christian Träsch (313) und dessen Team durch.

