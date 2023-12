Testroet rettet dem FC Ingolstadt in Mannheim einen Punkt

Der Stürmer des FC Ingolstadt erzielt in der Nachspielzeit das Tor zum 1:1-Endstand bei Waldhof Mannheim. Marcel Costly feiert sein Comeback und bereitet den Ausgleich vor.

Wirklich zufrieden war Michael Köllner mit dem Auftritt des FC Ingolstadt bei Waldhof Mannheim nicht. „Wir haben ein bisschen kopflos gespielt“, sagte der Trainer nach dem 1:1-Unentschieden.

Ab der ersten Minute tat sich die aufgrund von drei Sperren gezwungenermaßen neu zusammengestellte Elf der Schanzer schwer, in die Partie zu finden. So fehlten Lukas Fröde und David Kopacz wegen der fünften Gelben Karte, Julian Kügel Rot-gesperrt. Neu in die Startelf rutschten Bryang Kayo und Leon Guwara. Das erste Tor fiel über die neu formierte linke Seite der Schanzer mit Guwara und Moritz Seiffert. Nach einem Einwurf nahm Mannheims Fridolin Wagner ohne Gegenwehr den Ball an und flankte in die Mitte, wo Stürmer Kennedy Okpala sehenswert mit der Hacke vollendete (11.).

FC Ingolstadt steigert sich

Dieser Gegentreffer war dem FCI in der Folgezeit deutlich anzumerken. Ab der 20. Minute wachten die Schanzer aber auf und konnten erste Chancen durch Yannick Deichmann und Moritz Seiffert vermelden, die beide jedoch an Mannheims Schlussmann Lucien Hawryluk scheiterten. „Nach dem Rückstand hatten wir das Zepter in der Hand. Uns hat jedoch der nötige Zug zum Tor gefehlt“, fasste Marcel Costly, der sein Comeback nach langer Verletzungspause feierte, zusammen.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bekam der FC Ingolstadt noch einmal die Chance zum mittlerweile wohl verdienten Ausgleichstreffer. Nach schneller Ausführung eines Freistoßes von Benjamin Kranuric schoss Toptorjäger Jannik Mause knapp am linken Pfosten vorbei.

FC Ingolstadt gleicht in der Nachspielzeit aus

Die zweite Hälfte war von vielen Fehlpässen und technischen Fehlern geprägt, welche zum Teil auch von den schlechten Rasenverhältnissen verursacht wurden. Erst in der Schlussphase der Partie wurde es noch einmal spannend. Erst verpasste der FCI noch durch zwei Großchancen von Pascal Testroet in der 80. und 81. Minute den Ausgleichstreffer. In der Nachspielzeit wurde Costly dann mustergültig von Mause bedient und legte quer zu Testroet, der den Ball unter die Latte zum verdienten Ausgleich schweißte (90.+1). Danach agierten die Schanzer in der siebenminütigen Nachspielzeit jedoch zu fahrlässig und ließen in der letzten Minute noch eine Großchance zu. Nachdem der eingewechselte Arian Llugiqi den Ball am eigenen Strafraum vertändelte, schoss Pascal Sohm an die Latte. Danach beendete Schiedsrichter Benjamin Brand die Partie.

Köllner war letztlich froh, noch einen Punkt mitgenommen zu haben: „Wir sind zufrieden, dass wir noch den Ausgleich gemacht haben.“ Für Costly stand sein Comeback im Vordergrund: „Mir hat die Luft noch ein bisschen gefehlt. Dennoch bin ich enorm froh, dass ich auch gleich die Vorlage machen konnte. Jetzt müssen wir konstant weitermachen.“ Der FC Ingolstadt, der nun seit vier Spielen ungeschlagen ist, ist am kommenden Samstag (14 Uhr) erneut auswärts gefordert, wenn er beim VfB Lübeck gastiert.

SV Waldhof Mannheim Hawryluk – Albenas, J. Riedel, Seegert, Jans – F. Wagner (71. Sohm), Rieckmann – Gouras (61. Arase), Bahn, Hawkins – Okpala (79. Herrmann)

FC Ingolstadt 04 Funk – Deichmann, Malone, S. Lorenz, Guwara (74. Costly) – Kanuric (86. Udebuluzor), Kayo (74. Beleme), Keidel (74. Llugiqi), Seiffert – Testroet, Mause

Schiedsrichter Benjamin Brand (Gerolzhofen) – Zuschauer 8000 – Tore 1:0 Okpala (11.), 1:1 Testroet (90.+1).