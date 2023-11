FC Ingolstadt

18:15 Uhr

Yannick Deichmann ist die Allzweckwaffe des FC Ingolstadt

Plus Yannick Deichmann wird als rechter Verteidiger eingesetzt. Der 29-Jährige spricht über die Gründe seines Wechsels von 1860 München zum FC Ingolstadt, seine Lieblingsposition und das Spiel gegen Essen.

Von Adrian Hauk

Vergangene Saison war er noch einer der Publikumslieblinge beim bayerischen Ligakonkurrenten 1860 München. In diesem Jahr gehört Yannick Deichmann zu den Stammspielern des FC Ingolstadt. Dieser doch eher ungewöhnliche Wechsel war sowohl für die Schanzer- als auch die Löwenfans ein eher überraschender.

Deichmann erklärt, dass auch für ihn der Wechsel nur aufgrund der überzeugenden Gespräche mit Sportdirektor Ivo Grlic infrage gekommen sei. Aber auch Trainer Michael Köllner, unter dem Deichmann bereits bei 1860 gespielt hat, habe eine Rolle gespielt: „Ich hatte von Anfang an in den Gesprächen mit Dietmar Beiersdorfer, Ivo Grlic und Michael Köllner ein gutes Gefühl. Mir wurde auch gleich von Anfang an vermittelt, dass hier etwas entstehen kann“, meint der 29-Jährige und fügt an: „Dass Köllner, mit dem ich bereits zusammenarbeiten durfte, als Trainer bereits hier aktiv war, war natürlich auch ein Grund.“

