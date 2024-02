Wenn die Emotionen siegen: Tommy Mutzbauer bleibt doch beim FC Rennertshofen

Plus Tommy Mutzbauer hatte im November seinen Abschied vom FC Rennertshofen verkündet. Nun macht der Trainer doch weiter. Was zum Sinneswandel geführt hat.

Mit dieser Entwicklung war Ende des vergangenen Jahres wahrlich nicht zu rechnen. Tommy Mutzbauer hatte Anfang November das Ende seiner Trainertätigkeit beim Fußball-Kreisligisten FC Rennertshofen bekannt gegeben und nachvollziehbare Gründe für diese Entscheidung genannt. Nach dann sieben Jahren als Trainer des Vereins sollte am Saisonende Schluss sein. Beide Parteien machten sich in der Folge auf die Suche. Der FCR nach einem neuen Übungsleiter, Mutzbauer nach einer neuen Herausforderung.

Aber manchmal im Leben braucht es keine neuen Wege oder Veränderungen, um sein Glück zu finden. Nun hat Mutzbauer seinen damaligen Entschluss revidiert und wird den FC Rennertshofen auch in der kommenden Saison trainieren. „Beide Seiten haben erkannt, dass das Alte besser ist“, sagt Mutzbauer schmunzelnd. Aber wie ist der Sinneswandel zu erklären? „Ich habe mir damals Zeit genommen und viele Gedanken gemacht“, sagt Mutzbauer rückblickend. Im November jedenfalls hatte er seinen Abschied in einem Interview mit unserer Redaktion wie folgt begründet: „Ich kann mich nicht jedes halbe Jahr neu erfinden, ich bin wie ich bin. Einige Spieler haben den Weg von Anfang bis Ende mit mir bestritten. Ich glaube, ein Trainerwechsel kann für einen frischen Wind sorgen.“