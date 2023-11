Erster FSJ'ler beim VfR Neuburg: Eine gelungene Premiere

Plus Beim VfR Neuburg gibt es erstmals eine FSJ-Stelle, die von Matthias Hauck ausgeübt wird. Was hinter dieser Idee steckt und welche Aufgaben dabei bewältigt werden müssen.

Der VfR Neuburg bietet in diesem Jahr zum ersten Mal jungen Menschen mit einem Schulabschluss die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. Bei einem FSJ leistet man – für eine geringe Bezahlung – gemeinnützige Arbeit und lernt gleichzeitig seine Stärken kennen, um sich für eine mögliche spätere Berufswahl zu inspirieren.

Ins Leben gerufen wurde dieses Projekt bei den Lila-Weißen von Jugendleiter Benjamin Thaller sowie dem 1. Vorsitzenden Peter Kryzanowski. Erster FSJ’ler ist dabei der ehemaliger Jugendspieler und jetzige Kapitän der U23-Mannschaft, Matthias Hauck. Kryzanowski erklärt, wie die Idee, beim VfR Neuburg eine FSJ-Stelle zu schaffen, überhaupt zustande gekommen ist: „Heutzutage gibt es in unseren Vereinen leider immer weniger ehrenamtliche Arbeit. Es wird auch immer schwerer, Leute zu finden, die neben ihrer Arbeit noch freiwillig helfen.“ Der VfR-Chef weiter: „Vom Verband bekommen die Vereine auch keine Unterstützung. Deshalb kamen wir auf die Idee, jungen Menschen zu helfen und diese gleichzeitig im Vereinsleben zu integrieren.“