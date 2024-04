1:1 in Dortmund: Der FC Ingolstadt tritt auf der Stelle

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt kommt bei Borussia Dortmund II nach einer schwachen ersten Hälfte über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus.

Der FC Ingolstadt tritt in der 3. Liga weiter auf der Stelle. Bei der zweiten Vertretung von Borussia Dortmund kamen die Schanzer am Ende über ein 1:1-Remis nicht hinaus und hängen damit weiter im „Niemandsland“ der Tabelle fest.

Trainer Michael Köllner hatte seine Startaufstellung im Vergleich zum Toto-Pokal-Halbfinale gegen Illertissen auf vier Positionen verändert. Neu im Team waren Jannik Mause, Bryang Kayo, Moritz Seiffert und Simon Lorenz. Im Duell der Tabellennachbarn verschlief der FCI die Anfangsphase jedoch komplett. Nach zuvor bereits guten Möglichkeiten für die Borussen konnte Kayo in der 18. Minute nach eigenem Fehler den Ball auf der Linie klären und somit einen frühen Gegentreffer verhindern. Nur wenige Zeigerumdrehungen später musste Torhüter Marius Funk dann die erste Parade bei einem Freistoß von Ole Pohlmann zeigen.

Dass der BVB seit fünf Partien auf einen Punkt wartet, war den Akteuren nicht anzusehen. So dominierten die Westfalen das Geschehen und es schien nur eine Frage der Zeit, bis die überforderten Schanzer den Führungstreffer erzielte. In der 41. Minute war es dann soweit: Guille Bueno bediente Stürmer Julian Hettwer, der Funk keine Chance ließ – 1:0! „Es war eine sehr schlechte erste Halbzeit von uns,“ fasst Köllner die Leistung seiner Truppe kurz und knapp zusammen.

David Kopacz erzielt den Ingolstädter Ausgleich

Nach dem Wiederbeginn zeigten die Oberbayern dann eine Reaktion und kamen durch Pascal Testroet zur ersten Chance. Nach einer Ecke von Benjamin Kanuric traf der Stürmer jedoch per Aufsetzer nur den Querbalken (51.). In der 64. Minute konnten die Gäste schließlich doch jubeln: Nach einem Einwurf von Ryan Malone schob David Kopacz den Ball zum mittlerweile verdienten 1:1-Ausgleich ein. Vom BVB war bis auf eine verunglückte Flanke von Hettwer, die am Lattenkreuz der Schanzer landete, nichts mehr in Sachen Offensive zu sehen. Die letzte Aktion in dieser Partie gehört dann nochmals den Ingolstädtern. Der eingewechselte Sebastian Grönning stand nach einer Flanke von Marcel Costly frei vor dem gegnerischen Kasten, setzt das Spielgerät aber vorbei (83.).

„Am Ende ist es ein gerechtes Ergebnis. Wir haben versucht, in der zweiten Hälfte alles zu geben und hatten am Ende nochmals die Chance auf den Sieg. Dennoch kann man aufgrund der ersten Hälfte nicht zufrieden sein“, fasste Köllner das Match zusammen.

Auch Ryan Malone wusste, dass die gezeigte Leistung nicht genug war: „Wir waren defensiv sehr anfällig und können insgesamt mit dem Unentschieden zufrieden sein.“ Damit kommt der FC Ingolstadt nicht vom Fleck und verweilt weiterhin im Tabellenmittelfeld.

Borussia Dortmund II: Lotka – Göbel, Pfanne (75. Eberwein), Papadopoulos, Bueno (86. Aning) – Roggow, Azhil, Pohlmann – Hettwer (76. Butler), Besong (75. Pudel), Elongo-Yombo (64. F. Michel).

FC Ingolstadt 04: Funk – Costly, Malone, S. Lorenz (89. Schröck), Seiffert (46. Cvjetinovic) – Fröde – Kopacz, Dittgen (46. Kanuric), Kayo – Mause (80. Drakulic), Testroet (67. Grönning).

Tore: 1:0 Hettwer (41.), 1:1 Kopacz (64.). – Schiedsrichter: Eric-Dominic Weisbach (Halle/Saale). – Zuschauer: 1188. – Gelbe Karten: Papadopoulos (8), Pfanne (9), Roggow (8)/Fröde (10).