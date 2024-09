2:3 beim VfB Stuttgart II: FC Ingolstadt droht frühzeitig das Mittelmaß

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt droht frühzeitig im Mittelmaß zu versinken. Die Schützlinge von Cheftrainerin Sabrina Wittmann musste sich beim VfB Stuttgart II verdient mit 2:3 geschlagen geben und kassierte damit im fünften Punktspiel bereits die dritte Niederlage.

Dabei zeigten die Oberbayern über weite Strecken eine enttäuschende Vorstellung und lagen nach 19 Minuten bereits mit 0:2 in Rückstand. Leonhard Münst (10.) und Frederik Schumann (19.) hatten für die klar besseren Schwaben getroffen. Quasi aus dem Nichts gelang dann Simon Lorenz per Kopf der 1:2-Anschlusstreffer (30.). Kurz vor der Pause erwischte der FCI-Innenverteidiger Stuttgarts Münst im Strafraum am Knöchel: Elfmeter! Diesen verwandelte Wahidullah Faghir zum 3:1 (43.).

Nach Wiederbeginn wurde Ingolstadz etwas besser und kam durch einen weiteren Kopfballtreffer – diesmal von Ryan Malone – auf 2:3 heran (62.). Zu mehr sollte es für die ansonsten harmlosen Gäste aber nicht reichen. (AZ)

VfB Stuttgart II: Seimen – Olivier, Nothnagel, Reichardt – Simnica, Laupheimer – Malanga (59. Raimund), Münst, Boakye (80. N. Sessa) – Diehl (9. Schumann), Faghir (60. Kastanaras).

FC Ingolstadt 04: Funk – Costly, S. Lorenz, Malone, Dühring (88. Dittgen) – Fröde, Keidel (53. Besuschkow) – Kopacz (81. Deichmann), Kanuric (81. Zeitler) – Heike (81. Borkowski), Grönning.

Tore: 1:0 Münst (10.), 2:0 Schumann (19.), 2:1 S. Lorenz (30.), 3:1 Faghir (43./Foulelfmeter), 3:2 Malone (62.). – Schiedsrichter: Yannick Rupert (Dortmund). – Zuschauer: 2000.