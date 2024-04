Fußball-A-Klasse Neuburg

17:10 Uhr

A-Klasse Neuburg: Der SV Sinning jubelt im Gemeindederby

Plus In der Fußball-A-Klasse Neuburg kommt der SV Sinning gegen den TSV Ober-/Unterhausen zu einem schmeichelhaften 4:2-Sieg. Der SV Straß schießt Schlusslicht TSG Untermaxfeld II mit 9:0 ab.

Der SV Bertoldsheim zieht in der A-Klasse Neuburg weiter einsam seine Kreise. Neuer Tabellendritter ist der BSV Neuburg, der unter anderem vom torlosen Unentschieden zwischen dem SV Weichering und SV Wagenhofen profitierte.

TSG Untermaxfeld II – SV Straß 0:9: Böse unter die Räder kam das Schlusslicht im Heimspiel gegen den Kreisklassen-Absteiger aus Straß . Marco Friedl (35./40./88.). Jannik Rechner (42./47.), Bright Aikhionbare (1.), Andreas Hutter (35.), Mario Schanz (75.) und Leon Wayrauch (86.) erzielten die Tore bei diesem Kantersieg. (AZ)

BSV Neuburg – SG Holzheim / Münster 3:1: Der BSV Neuburg bleibt mittendrin im Kampf um den zweiten Tabellenplatz. Durch Treffer von Maximilian Stegmann (22.), Mohammad Jalalzada (35.) sowie ein Eigentor von Manuel Irouschek (31.) feierte die Fieber-Truppe einen weiteren Sieg. Johannes Krabler (9.) hatte die Gäste sogar in Führung gebracht. (AZ)

SV Sinning – TSV Ober-/Unterhausen 4:2: Gegen im Vergleich zum Hinspiel deutlich verbesserte Gäste kam der SVS zu einem etwas überraschenden Derbysieg. Die erste Hälfte war ziemlich ausgeglichen. Chancen gab es auf beiden Seiten. In der 21. Minute lief Thomas Riesinger allein auf den TSV-Kasten zu. Keeper Johannes Kahl kam zu spät und holte Riesinger im Strafraum von den Beinen. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte SVS-Coach David Kramek sicher zur Führung. Die Freude auf Sinninger Seite währte jedoch nicht lange. Nur vier Minuten später erzielte der starke Luis Ball nach schöner Vorarbeit von Tim Möller den verdienten Ausgleich.

In den ersten 30 Minuten der zweiten Hälfte hatte der TSV das Heft deutlich in der Hand und war spielbestimmend. Der fällige Führungstreffer in der 51. Minute, wiederum durch Ball, war die logische Folge. Danach hatten die Gäste Chancen, die Führung weiter auszubauen, ließen aber selbst beste Möglichkeiten liegen. Etwas überraschend fiel dann der Ausgleich für den SVS. Der schnelle Riesinger traf per Dropkick aus spitzem Winkel in der 76. Minute zum 2:2. Nur eine Zeigerumdrehung später erzielte Dominik Reichherzer per Kopf nach einer Ecke die 3:2-Führung. Den sichtlich geschockten Gästen wollte danach nichts mehr recht gelingen. Alles klar machte dann Andreas Reichherzer in der Nachspielzeit, als er den 4:2-Siegtreffer machte. (thr)

